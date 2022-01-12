حركة المسافرين في مطار دبي تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

المصدر: دبي - بشار باغ

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كشف بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، عن أن حركة المسافرين من وإلى الإمارة عبر مطار دبي الدولي، تحقق مستويات أكبر من مرحلة ما قبل الجائحة بنسبة تقارب 111 % باستثناء مسافري العبور «الترانزيت».

وقال لشبكة «سي إن إن» إن مؤسسة مطارات دبي تتمتع بجاهزية كاملة لمواكبة عودة تعافي حركة السفر الجوي في العالم، لافتاً إلى أن مطار دبي الدولي حقق نمواً بنسبة 40% في حركة المسافرين خلال الأسابيع الستة التي سبقت موسم أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأوضح أن افتتاح مطار دبي ورلد سنترال مجدداً سيتم حال وصول حركة الركاب في مطار دبي الدولي إلى مستويات الطاقة القصوى.وأكد غريفيث على الجاذبية والمزايا المتعددة التي يتمتع بها قطاع النقل الجوي في دبي، إذ يتميز بأحدث مباني ومرافق الركاب مقارنة مع المطارات العالمية الأخرى.

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