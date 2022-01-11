«مينالاك» تختار 14 محكماً لجوائزها 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي «مينالاك» عن لجنة تحكيم النسخة الأحدث من جوائزه والتي ستضم 14 حكماً من مؤسسات مرموقة في هذا القطاع، كما ستكون هنالك لجنة منفصلة مكونة من 12 حكماً للحكم على جائزتي الصحة والسلامة، وتضم لجنة التحكيم لجوائز مينالاك لهذا العام 14 حكماً في 20 فئة مختلفة وهم:

فيليب تايلور- المؤسس والعضو المفوض بالإدارة في تيم ليجر، وأنتونيو زامبيرلا جونيور- الرئيس التنفيذي في زامبيرلا، سكوت ديزلي- العضو المفوض بالإدارة في سيفتي سكيلز ترينينج دي إم سي سي، ايرنست يال- الرئيس التنفيذي والمؤسس في تريوتيك، بول تشاتر- رئيس وايت ووتر، يانيك مايز- رئيس كيه سي سي انترتينمت ديزاين، فريد باستوزاك - مبتكر ومدير فني ومهندس معماري في مجال المدن الترفيهية، سيلفيو ليدتك - الرئيس التنفيذي لشركة لاندمارك ليجر، شازاد علي عبد الله - الرئيس التنفيذي لشركة تشيكي مونكيز بلاي لاند، اندرو ستش- الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة إيه إم سي سينماز السعودية (سيفن)، تيم باتستون- رئيس مجلس الإدارة لشركة اتش بي ليجر ليمتد، مارسيل هندريكس - المدير عام في المكتب التنفيذي في الدوحة اويسيس كويست، سكوت ويلينغتون- المدير العام في ديزيرت فولز ووتر آند ادفنتشر بارك، مارك تاكر- المدير العام في ادفنتشر لاند، الإمارات والمغرب.

أما بالنسبة لجائزتي الصحة والسلامة، فسيتم الحكم عليها من قبل 12 عضواً من أعضاء لجنة الصحة والسلامة في مينالاك والجوائز الخمس المتبقية فسيتم الحكم عليها من قبل مجلس إدارة مينالاك.

وتتألف لجنة تحكيم الصحة والسلامة من بيتر ستبز- مدير في مجال الصحة والسلامة والبيئة في ماجد الفطيم لدور السينما وماجد الفطيم للترفيه والتسلية، غراهام كامبيل- مدير الصحة والسلامة والبيئة في مجموعة جميرا، رالف راهالكار- المدير الفني في العثيم للترفيه والسياحة، رالف بيسجينز- الرئيس الدولي لتقييم جودة المدن الترفيهية وصناعة الترفيه في توف نورد، محمد أشرف - مدير الصحة والسلامة والبيئة في الدوحة أويسيس كويست، شادي محمد - مساعد مدير العمليات في ادفنتشر لاند، اليكس شروت - رئيس ألعاب التسلية في توف سد مي، بانكاج شارما - مدير الصحة والسلامة في لاندمارك ليجر، ستيفن بوتزيس - مدير العمليات في إم. اتش الشايع للترفيه والتسلية، بن كليج - المدير العام في ذا زون اميوزمنت اركيد، نويل ديجوزمان - رئيس قسم الصحة والسلامة والبيئة في موشنجيت دبي، كارل روثنبرغ ـ مدير الصيانة في ليغولاند دبي.

وقال مايك ريجبي، رئيس لجنة الفعاليات في مينالاك «لقد فكرنا بعمق لتشكيل لجنة متعددة التخصصات - والأهم من ذلك أن تكون لجنة تحكيم إقليمية ودولية ذات خبرة واسعة ودراية كافية بقطاع الترفيه والجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

كما أضاف «يشكل أعضاء اللجنة مجتمعين ثروة متنوعة من الخبرة والموهبة والمعرفة التي ستساعد في قياس الأداء والتحكيم وتكريم التميز في قطاع الترفيه والجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع وضع معايير للسنوات القادمة. وبهدف جعل التحكيم أكثر دقة هذا العام، قمنا بتشكيل لجنة تحكيم منفصلة في مجال الصحة والسلامة تضم خبراء في مختلف تخصصات هذا المجال للحكم على جائزتي الصحة والسلامة».

تهدف جوائز مينالاك إلى رفع معايير هذا القطاع. ومع وضع هذا الهدف بعين الاعتبار، تجذب هذه الجوائز أفضل الأسماء في هذا المجال إقليمياً وعالمياً، مع الترحيب بالخبرة والدراية الواسعة التي يتحلون بها في عالم الترفيه والجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحكم على هذه الجوائز. وبهدف الالتزام بالحفاظ على التمثيل المتكافئ في لجنة التحكيم، تم اختيار مزيج متوازن من الخبراء الذين يمثلون قطاعات متنوعة من صناعة الترفيه والجذب السياحي وذلك لضمان الخروج بحكم عادل وموضوعي. يمثل أعضاء لجنة التحكيم شركات مختلفة من دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى.

وكما هو الحال في النسخ السابقة من الجوائز، سيتم الترشح للجوائز والحكم عليها من خلال بوابة إلكترونية خاصة بالجوائز، حيث سيقوم كل حكم بفحص طلبات المترشحين من مختلف الجوانب وتقييمها مقابل متطلبات الحصول على الجائزة ومعايير التحكيم.

وسيقوم أعضاء لجنة التحكيم بتقييم المشاركات عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالجوائز وستستمر فترة التحكيم وإصدار النتائج على مدار 14 يوماً.

وبمجرد الانتهاء من عملية التحكيم، ستقوم شركة «يو إتش واي جيمس»، وهي شركة تدقيق مستقلة تشرف على الجوائز، بحساب النتائج على مدار 10 أيام والإعلان عن المتأهلين للتصفيات النهائية في الأسبوع الأول من شهر مارس.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جوائز مينالاك الذي سيقام في 29 مارس 2022.

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