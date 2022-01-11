"العربية للطيران" تحصل على لقب أكثر شركات الطيران دقة في المواعيد لعام 2021

المصدر: وام

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حصلت "العربية للطيران" أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على لقب أكثر شركة طيران دقة في المواعيد في مطار موسكو دوموديدوفو وذلك ضمن فئة "شركات الطيران الأجنبية مع أكثر من سبع رحلات أسبوعياً".

وأعلن مطار موسكو دوموديدوفو وهو الأكبر في روسيا عن أسماء الفائزين من شركات الطيران بلقب الأكثر دقة في المواعيد بهدف تحسين جودة خدمة المسافرين.

وقام المطار بتقييم أداء عدد من شركات الطيران الشريكة حول العالم بناءً على دقة مواعيد رحلاتها والتي تم احتسابها وفق وتيرة تسيير الرحلات منه وعدد الرحلات التي التزمت بمواعيدها دون أي تأخير ضمن الفترة المحددة للتقييم وتصدرت "العربية للطيران" جميع شركات الطيران ضمن فئة "شركات الطيران الأجنبية مع أكثر من سبع رحلات أسبوعياً".

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة العربية للطيران" نلتزم في ’العربية للطيران‘ بالارتقاء بتجربة المسافرين وتعزيز عمليتنا التشغيلية ويقدم تكريمنا من مطار موسكو دوموديدوفو دليلاً واضحاً على الجهود الدؤوبة التي نبذلها لضمان دقة مواعيد رحلاتنا وحرصنا على تعزيز الكفاءة التشغيلية على الرغم من التحديات التي تواجه سير عمليات قطاع الطيران عالمياً و نحن واثقون أن نموذج الأعمال الذي تتبعه العربية للطيران والجهود المبذولة من قبل فريق الإدارة تسهم في خلق قيمة طويلة الأجل لجميع العملاء والأطراف المعنية.

وينظم مطار موسكو دوموديدوفو منافسة سنوية لتقييم دقة مواعيد شركات الطيران الشريكة ويحظى الفائزون بألقاب تكرم تميزهم ضمن أربع فئات يتم اعتمادها وفقاً لوتيرة تسيير الرحلات وتبعية الناقل الجوي روسياً كان أو أجنبياً وتشمل الفئات "شركات الطيران التابعة لروسيا الإتحادية مع أكثر من 10 رحلات يومياً و" شركات الطيران التابعة لروسيا الإتحادية مع 10 رحلات أو أقل يومياً "وشركات الطيران الأجنبية مع أكثر من سبع رحلات أسبوعياً و"شركات الطيران الأجنبية مع سبع رحلات أو أقل أسبوعياً.

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