«الاتحاد» تطلق خصومات على رحلاتها إلى وجهات عالمية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أطلقت الاتحاد للطيران خصومات وعروضاً حصرية للمسافرين، الذين يتطلعون إلى استكشاف وجهات جديدة أو زيارة الأصدقاء والعائلة في 2022.

ويمكن للضيوف المسافرين من أبوظبي السفر إلى أي من الوجهات المختارة على الاتحاد للطيران، مثل لندن وباريس ونيويورك وغيرها، بأسعار تبدأ من 795 درهماً على الدرجة السياحية و3995 درهماً على درجة الأعمال، حيث تبدأ الخصومات من 8 يناير حتى 21 يناير، للسفر في موعد أقصاه 31 مايو 2022.

وسيتمكن المسافرون الراغبون في استكشاف لندن من الاستفادة من الأسعار المخفضة، التي تبدأ من 9995 درهماً على درجة الأعمال، أو من 1995 درهماً على الدرجة السياحية. وتبدأ أسعار الدرجة السياحية إلى عمان من 995 درهماً ومن 795 درهماً إلى إسطنبول.

ويساعد تطبيق الشركة المبتكر «مُعتمد للسفر» على تسهيل عملية التأكد من الوثائق المطلوبة قبل السفر، حيث يمكن للمسافرين التحقق من استكمال وثائقهم قبل الوصول إلى المطار، ما يمنحهم مزيداً من الثقة.

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