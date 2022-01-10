«نيرفانا» تفوز بجائزتين ضمن حفل جوائز السفر العالمي 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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فازت نيرفانا حول العالم وهي تنتمي إلى مجموعة نيرفانا القابضة بجائزتين من جوائز السفر العالمية في عام 2021، جائزة أفضل وكالات السفر التجارية في العالم لعام 2021، وجائزة أفضل وكالات السفر التجارية في الشرق الأوسط لعام 2021. وخلافاً للمعتاد، تم تقديم الجوائز هذا العام على الإنترنت، وذلك نظراً للتحديات الحالية التي تواجه صناعة السفر العالمية.

في معرض الحديث عن الجوائز الجديدة التي حازتها نيرفانا، قالت لينا بسام، الرئيسة التنفيذية لشركة نيرفانا حول العالم: «يشرفنا أن يتم اختيارنا كأفضل وكالات السفر التجارية في العالم لعام 2021، وجائزة أفضل وكالات السفر التجارية في الشرق الأوسط لعام 2021، وهو نتيجة للجهود المتواصلة والعمل الدؤوب الذي نقوم به. ونحن فخورون جداً بفريقنا المتفاني الذي جعل هذا الإنجاز ممكناً على الرغم من صعوبة وضع سوق السفر في العامين الماضيين. وأود أن أشكر جوائز السفر العالمية على ما قدمته لنا، ومن جهتنا سوف نستمر بالتزامنا بتزويد عملائنا بأفضل تجربة ممكنة».

وتعكس هذه الجوائز الخدمة النموذجية والتكنولوجيا الرائدة التي تقدمها نيرفانا حول العالم، مع التركيز بشكل رئيسي على سهولة الاستخدام، فقد أتاحت نيرفانا حول العالم التخطيط للسفر بنقرة واحدة فقط.

وتوفر منصة الحجوزات في نيرفانا حلولاً مبتكرة لوكالات السفر، كشركة إدارة الوجهات DMC ووكالة السفر عبر الإنترنت OTA، لتغطية احتياجات عملائها الخاصة وتقديم تجربة لا مثيل لها.

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