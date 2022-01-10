24.6 مليون مسافر دولي عبر مطار دبي خلال 11 شهراً بارتفاع 13.4 %

المصدر: دبي – بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل مطار دبي الدولي خلال أول 11 شهراً من العام الماضي 24.62 مليون مسافر دولي مقارنة بنحو 24.08 مليون مسافر عبر المطار في الفترة نفسها من 2020.

واستقبل المطار في شهر نوفمبر الماضي 3.88 ملايين مسافر ليحقق بذلك نمواً بنسبة 13.4% مقارنة بـ3.42 ملايين مسافر في أكتوبر 2021، ومقارنة بنوفمبر من عام 2020 الذي سجل فيه المطار 1.58 مليون مسافر، وتصل نسبة النمو إلى 145%.

وشكل نوفمبر الماضي الشهر الأكثر ازدحاماً في أعداد المسافرين عبر المطار في 2021، تلاه شهر أكتوبر بـ3.4 ملايين مسافر ثم سبتمبر بنحو 2.45 مليون مسافر، ثم أغسطس بنحو 2.3 مليون مسافر، ويناير 2.04 مليون مسافر، ومارس 2.03 مليون مسافر، ويوليو 1.9 مليون مسافر، وأبريل 1.88 مليون مسافر، وفبراير 1.67 مليون مسافر، ويونيو 1.55 مليون مسافر، ومايو 1.47 مليون مسافر. وتشهد حركة السفر نمواً متواصلاً عبر مطار دربي بدعم انتعاش السياحة وتدفق الزوار على الإمارة مع استمرار إكسبو 2020 دبي والفعاليات والمعارض الدولية التي تستضيفها الإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز