عطلات فلاي دبي تطلق باقات متنوعة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت فلاي دبي للعطلات باقاتها الخاصة بالعطلات إلى العديد من وجهاتها الشتوية الجذابة والتي تحظى بشعبية عالية بين السياح. وتتنوع هذه الوجهات من حيث مقوماتها السياحية للاستمتاع ببعض المناظر الرائعة، أو التزلج أو اكتشاف وجهة جديدة، حيث توفر العطلات التي تقدمها فلاي دبي مجموعة واسعة ومتنوعة من الباقات، بما في ذلك رحلات الطيران ذهاب وعودة والإقامة في الفنادق والمزيد بأسعار تبدأ من 1599 درهماً للشخص. وهذه الباقات متاحة للحجز حتى 20 يناير للسفر بين 15 يناير و20 فبراير 2022:

- أرمينيا: ابتداءً من 1599 درهماً للشخص لمدة 3 ليالٍ شاملة رحلات الطيران والإقامة في فندق أربع نجوم ووجبة الإفطار والمطار الخاص والتنقلات. وتمتاز أرمينيا بمناظرها الطبيعية المدهشة وجبالها الخضراء الرائعة، وهي تشكل ملاذاً مثالياً للشتاء. ومع تساقط الثلوج، يمكن للزوار الاستمتاع ببعض الأنشطة الشتوية الممتعة بما في ذلك التزلج في منتجع تساجكادزور والتزلج على الجليد في وينتر بارك في يريفان.

- أذربيجان: ابتداءً من 1899 درهماً للشخص لمدة 3 ليالٍ بما في ذلك رحلات الطيران والإقامة في فندق أربع نجوم ووجبة الإفطار والتنقلات والجولات السياحية. وتقدم أذربيجان خلال أشهر الشتاء الكثير من الخيارات لممارسة الرياضات الشتوية، بما في ذلك التزلج على الجليد والمغامرات وركوب الدراجات الرباعية. وتقدم باكو - عاصمة أذربيجان مزيجاً رائعاً للتنوع يجمع التأثيرات الآسيوية والأوروبية والشرق أوسطية، ولا ينبغي تفويت المدينة القديمة، فهي أحد مواقع لليونسكو للتراث العالمي.

- جورجيا: ابتداءً من 1999 درهماً للشخص لمدة 3 ليالٍ، بما في ذلك الإقامة في فندق أربع نجوم، ووجبة الإفطار، والتنقلات الخاصة بالمطار والجولات السياحية. وتجذب جورجيا الزوار منذ قرون بسبب مناظرها الطبيعية الشتوية الرائعة مع الجبال المغطاة بالثلوج والبحيرات المتجمدة والكثير من الأنشطة الشتوية. تذكر أن الطريقة المثالية للإحماء وجزء كبير من تجربة الثقافة الجورجية هي تذوق طعامها الرائع.

- قيرغيزستان: ابتداءً من 2099 درهماً للشخص لمدة 3 ليالٍ بما في ذلك الإقامة في فندق ثلاث نجوم، ووجبة الإفطار، والتنقلات من المطار والجولات السياحية. وتوفر قيرغيزستان إطلالات رائعة على الجبال وفرصاً لمجموعة متنوعة من الرياضات الشتوية والأنشطة الثقافية بما في ذلك ركوب الخيل والصيد بالصقور. لا تفوت فرصة زيارة بحيرة إيسيك كول الرائعة والا رتشا غورك.

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