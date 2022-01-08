الحدائق الترفيهية في دبي ترسخ مكانتها وجهة مفضلة للزوار من داخل وخارج الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تتمتع دبي بالعديد من الحدائق الترفيهية عالمية المستوى، لتكون بذلك إضافة مهمة إلى #وجهات_دبي الأساسية التي يحرص الناس على زيارتها، لا سيما العائلات التي أصبحت دبي وجهتهم الأولى، سواء من دول المنطقة، أو من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بما تقدمه من مصادر مختلفة للبهجة، سواء من خلال أحدث الألعاب والمغامرات التي تناسب مختلف الأعمار، أو عبر ما تستضيفه من عروض فنية وموسيقية متعددة ذات طابع عالمي يتواءم مع كافة الأذواق، وضمن أجواء تضمن أعلى مستويات السلامة والأمان وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وتميزت قصة نجاح دبي بأنها قامت على نهج يرى في سعادة الإنسان غاية أساسية وهدفاً رئيسياً سخرت من أجله المشاريع والمبادرات، ويسرت في سبيله الإجراءات وحشدت له من المقومات، ما يضمن تحقيقه على وجه يجعل من دبي المدينة الأفضل في العالم، سواء للعمل أو الحياة أو الزيارة، وهو الهدف الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمرحلة المقبلة، استكمالاً لفصول هذه القصة التي استقطبت اهتمام العالم وتقديره.

وكان السعي لضمان سعادة المجتمع بكافة مكوناته من مواطنين ومقيمين وكذلك زوار، دافعاً لإقامة العديد من المشاريع والمرافق والمنشآت الخدمية المتنوعة، ومن أبرزها الحدائق الترفيهية التي فتحت دبي الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في تأسيسها، كشريك لها في مسيرة التطوير والتنمية التي تضع مصلحة الإنسان ورخاءه في مقدمة الأولويات.

«دبي باركس آند ريزورتس»

تُعد «دبي باركس آند ريزورتس» أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط. وتتضمن الوجهة أربعة منتزهات ترفيهيـة هي: «موشنجيت دبي»، «وبوليوود باركس دبي»، و«ليجولاند دبي»، بالإضافة إلى «ليجولاند ووتربارك» ومجموعة من تجارب الإقامة والمأكولات تحت سقف واحد على مساحة 25 مليون قدم مربعة، وتحتضن أكثر من 100 مَعلم ولعبة ترفيهية.

وتعتبر «موشنجيت دبي» أكبر وجهة ترفيهية، مستوحاة من أجواء هوليوود الشيقة، في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمكن للزوار من مختلف الأعمار اكتشاف العالم السحري والأسطوري لعدد من أفلامهم السينمائية المفضلة. وتجمع الوجهة ثلاثاً من أبرز شركات الإنتاج السينمائي في العالم في مكان واحد وهي: «كولومبيا بيكتشرز» و«دريم ووركس أنيميشن» و«ليونزجيت»، حيث تتيح للزوار تخطي الشاشات والدخول في عالم هوليوود المشوّق، حيث يحظى كافة أفراد العائلة بتجربة لا تنسى على مدار العام، مع مراعاة أقصى درجات الأمان لمستخدمي تلك الألعاب، ووضع اللافتات الإرشادية لما يجب مراعاته من اشتراطات السلامة عند استخدام أي من تلك الألعاب وبإشراف طاقم التشغيل.

ويقدم «ليجولاند دبي» للعائلات والأطفال بأعمار بين 2-12 سنة أفضل تجارب المغامرات المستوحاة من عالم ألعاب ليجو على مدار العام، إذ يحتضن ما يزيد على 40 من الألعاب التفاعلية ومعالم الجذب والعروض الترفيهية، فضلاً عن 15 ألف مجسّم لنماذج ليجو المكوّنة من أكثر من 60 مليون قطعة من مكعبات ليجو. ويضم المنتزه 6 مناطق ترفيهية تقدم كل منها عروضاً وتجارب ترفيهية وتعليمية فريدة، وتشمل: ليجو سيتي، والممالك، وأرض الخيال، وأرض المغامرة، والمدينة المصغرة، والمصنع، والتي تتيح للضيوف اختبار أروع التجارب الترفيهية الحيّة ولقاء شخصياتهم المفضلة.

وفي «بوليوود باركس دبي» يجد الزوار تجارب ترفيهيةً مليئةً بالمرح لجميع أفراد العائلة، ويُعد المنتزه الأول والوحيد في العالم المستوحى من عالم السينما الهندية النابض بالحيوية والمفعم بالألوان.

ويضم «بوليوود باركس دبي» 17 من الألعاب المذهلة ومعالم الجذب العائلية، إضافةً إلى ألعاب الركوب ثلاثية ورباعية الأبعاد والمستوحاة من أشهر أفلام بوليوود والكثير من تجارب التسوق الأصيلة والحفلات والعروض الحية والخيارات الشهية من المطبخ الهندي، ليحمل الزوار في تجربة غامرة عبر عناصر الثقافة الهندية المتفردة.

وترتبط «دبي باركس آند ريزورتس» بالكامل عبر منطقـة «ريفرلاند دبي» التي تحتضن العديد من المتاجر والمطاعم والوجهات المتنوعة المتاحة مجاناً أمام الزوار من مختلف الأعمار. ويمكن للزوار كذلك الإقامة في فندق «لابيتا» العائلي المُصمم على الطراز البولينيزي، وهو جزء من «ماريوت أتوجراف كوليكشن» الذي يبعد خطوات معدودة عن المنتزهات الترفيهية الأربعة.

حدائق الألعاب المائية

وعززت دبي حدائقها الترفيهية بمجموعة متميزة من حدائق الألعاب المائية، والتي تعد من بين أهم الوجهات التي تحظى باهتمام وإقبال كبير من قبل سكان دبي وكذلك الزوار، بما في ذلك مدينة «أكوا فينتشر» في فندق أتلانتيس النخلة، و«لاغونا وتربارك»، والتي تعد من أفضل الحدائق المائية على مستوى العالم بما توفره من مناطق تشويق آمنة تراعي أعلى مستويات السلامة لروادها من مختلف الفئات العمرية.

وتعد مدينة «أكوا فينتشر» في فندق أتلانتيس النخلة أكبر حديقة مائية في العالم، إذ تضمّ 105 ألعاب منزلقات مائية، بعضها مسجل في موسوعة الأرقام القياسية العالمية، ووجهات وتجارب ترفيهية جديدة. إضافة إلى أكبر حوض مائي في دبي، محتوياً لأكثر من 65 ألف كائن بحري، وتتيح الفرصة لممارسة العديد من الرياضات المائية كذلك للقاء مجموعة من الثدييات البحرية الودودة في خليج الدلافين، حيث يمكن الاستمتاع بالسباحة مع تلك المخلوقات الصديقة للإنسان، إضافة إلى زيارة منطقة أسد البحر.

وتقدم حديقة «لاغونا وتربارك» المائية تجربة استثنائية للكبار والصغار على حد سواء من خلال جملة من الخيارات المتنوعة والألعاب الشيقة، فضلاً عما توفره من فرصة للاسترخاء من خلال موقعها المتميز على ضفاف مياه الخليج العربي في منطقة «لامير» السياحية، والتي تشكل بدورها واحدة من أهم (#وجهات-دبي) ومزاراتها السياحية الأساسية بما تضمه من سلسلة كبيرة من المطاعم والمقاهي ومنافذ بيع التجزئة والهدايا التذكارية.

ويجد جميع أفراد الأسرة على تنوع أذواقهم وفئاتهم العمرية مبتغاهم في هذه الحديقة المائية المتميزة، فبالنسبة لمن لا يفضل المغامرة، يوفر «ليزي ريفر» أو (النهر الهادئ) فرصة للاستمتاع بالمياه والاسترخاء على صفحتها في أجواء مريحة، كذلك يمثل حوض السباحة «إنفنيتي بوول» فرصة لقضاء أوقات ممتعة مع الأسرة والأصدقاء ضمن أجواء عائلية مرحة بإطلالة فريدة على مياه الخليج الصافية، كما يمكن لمحبي السباحة في مياه البحر، والاسترخاء للاستمتاع بشمس الشتاء الدافئة استئجار واحدة من «الكباناز» التي يتيحها المكان لرواده من محبي الهدوء.

ولمحبي المغامرة وركوب الأمواج، توفر «لاغونا وتربارك» حوض الأمواج الاصطناعية «ويف أوز 180 فريي رايدر» الذي يُعد من أكبر تلك النوعية من الأحواض على مستوى العالم، ويمكن لعشاق تلك الرياضة ممارستها بأمان كامل ضمن هذا الموقع المتميز المطل على مياه الخليج. كما تضم العديد من المنزلقات المائية التي تتفاوت في مستوى الإثارة والتشويق مع تواجد إشراف دائم من قبل متخصصين على كافة أنحاء المكان لضمان سلامة جميع رواده وتلبية متطلباتهم.

وتمثل الحدائق المائية في دبي مزاراً رئيسياً ووجهة جاذبة، لا سيما للعائلات، حيث يجد فيها كل أفراد الأسرة مبتغاهم من المتعة والسعادة بما توفره من ألعاب مائية متنوعة تناسب مختلف الأعمار، بينما يقوم بالإشراف على تلك الألعاب وأحواض السباحة فرق متخصصة وعلى أعلى درجات التدريب والتأهيل.

مدينة الألعاب الافتراضية

ومن الوجهات الفريدة في دبي في مجال الحدائق الترفيهية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، نجد «فيرتشوال رياليتي بارك» في دبي مول، والمكوّن من طابقين، ويوفر العديد من التجارب الشيقة لمختلف الأعمار، تنقل زوار المكان إلى عوامل جديدة وخيالية ويجعلهم يعايشونها، وأنها واقع يشعرون بكل تجاربه التي تتنوع من الانتقال بالمركبات الطائرة في أنحاء دبي في العام 2050، أو خوض مغامرة قيادة سيارة دفع رباعي على الكثبان الرملية، وكذلك إمكانية قيادة الطائرة الشبح في تحدٍّ فريد لإظهار مهارات الملاحة الجوية، وغيرها الكثير من المغامرات المشوقة، كما تمت إضافة ألعاب الترامبولين والتسلق الممتعة لكل أفراد العائلة لقضاء أجمل الأوقات.

وبالقرب من «فيرتشوال رياليتي بارك» وفي نفس المكان (دبي مول)، يمكن للعائلات اصطحاب أبنائهم الصغار في تجربة جديدة لاختبار مستقبلهم ويقدمها مجمّع «كيدزانيا»، هذه المدينة المصغرة المصممة لإمتاع الأطفال من سن 4 إلى 16 عاماً، حيث يمكنهم مزاولة أكثر من 80 مهنة في هذه المدينة الفريدة.

القرية العالمية

وتتيح دبي الانتقال بين دول العالم المختلفة والتعرف على ثقافتها وفنونها وأهم حرفها اليدوية ومنتجاتها التراثية وأشهى مأكولاتها دون مغادرة أرضها، وضمن مكان واحد هو «القرية العالمية» التي يمكن من خلالها اكتشاف ما يزيد على 80 ثقافة مختلفة عبر 26 جناحاً يجتمع العالم من خلالها في الإمارة لتقديم تجربة آسرة ملؤها البهجة بعروض واحتفالات وتجارب متميزة.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالتسوق والمفاضلة بين منتجات أكثر من 3500 متجر وكشك للبيع متفرقة على مختلف أنحاء القرية العالمية المترامية الأطراف على شارع الشيخ محمد بن زايد. وتمثل القرية العالمية إحدى أبرز #وجهات_دبي العائلية، بما توفره من خيارات متعددة بما في ذلك ما يزيد على 170 من الألعاب الترفيهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة من مختلف الأعمار. ويقدم الموسم 26 الحالي للقرية العالمية أندر النكهات والأطباق من كل القارات من خلال أكثر من 200 مطعم ومقهى وعربة طعام. كذلك تقدم القرية العالمية مجموعة منتقاة من العروض الفنية والفلكلورية من حول العالم تصل إلى أكثر من 200 عرض يومياً بمشاركة أكثر من 400 فنان من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن عروض الألعاب النارية المذهلة مساء كل جمعة وسبت طوال الموسم.

وتعد الحدائق الترفيهية من أبرز معالم المدن العصرية، وهي في دبي تتمتع بمكانة خاصة لما اجتمع لها من أسباب التميز، سواء باستخدام أحدث التقنيات أو الأجواء الآمنة التي توفرها للزوار في مختلف الأوقات، إذ تشكل سلامة الجميع أولوية مطلقة لا تقل عن أهمية إدخال البهجة والسعادة على قلوب الكبار والصغار ورسم البسمة على وجوههم، لتبقى دبي عنواناً للسعادة والمكان الذي يجد فيه الجميع مبتغاهم من البهجة والراحة والطمأنينة.

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