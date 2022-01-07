عطلات فلاي دبي تطلق باقات وجهات الشتاء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت فلاي دبي للعطلات باقاتها الخاصة بالعطلات الى العديد من وجهاتها الشتوية الجذابة والتي تحظى بشعبية عالية بين السياح.

وتتنوع هذه الوجهات من حيث مقوماتها السياحية سواء الاستمتاع ببعض المناظر الرائعة، أو التزلج أو اكتشاف وجهة جديدة وفريدة من نوعها، حيث توفر العطلات التي تقدمها فلاي دبي مجموعة واسعة ومتنوعة من الباقات بما في ذلك رحلات الطيران ذهاب وعدوة والإقامة في الفنادق والمزيد باسعار تبدأ من 1،599 درهم للشخص .

وستكون باقات الشتاء للعطلات من فلاي دبي متاحة للحجز حتى 20 يناير 2022 للسفر بين 15 يناير 2022 و 20 فبراير 2022:

أرمينيا

ابتداءً من 1،599 درهمًا للشخص لمدة 3 ليالٍ شاملة رحلات الطيران والإقامة في فندق أربع نجوم ووجبة الإفطار والمطار الخاص والتنقلات .

تمتاز ارمينيا بمناظرها الطبيعية المدهشة وجبالها الخضراء الرائعةوهي تشكل ملاذًا مثاليًا للشتاء. مع تساقط الثلوج ، يمكن للزوار الاستمتاع ببعض الأنشطة الشتوية الممتعة بما في ذلك التزلج في منتجع تساجكادزور والتزلج على الجليد في وينتر بارك في يريفان.

أذربيجان

ابتداءً من 1،899 درهمًا للشخص لمدة 3 ليالٍ بما في ذلك رحلات الطيران والإقامة في فندق أربع نجوم ووجبة الإفطار والتنقلات والجولات السياحية.

تقدم أذربيجان خلال أشهر الشتاء الكثير من الخيارات لممارسة الرياضات الشتوية ، بما في ذلك التزلج على الجليد والمغامرات وركوب الدراجات الرباعية. تعد عاصمة أذربيجان باكو مزيجًا رائعًا للتنوع يجمع التأثيرات الآسيوية والأوروبية والشرق أوسطية ، ولا ينبغي تفويت المدينة القديمة ، وهي أحد مواقع لليونسكو للتراث العالمي.

جورجيا

ابتداءً من 1،999 درهمًا للشخص لمدة 3 ليالٍ ، بما في ذلك الإقامة في فندق أربع نجوم ، ووجبة الإفطار ، والتنقلات الخاصة بالمطار والجولات السياحية.

تجذب جورجيا الزوار منذ قرون بسبب مناظرها الطبيعية الشتوية الرائعة مع الجبال المغطاة بالثلوج والبحيرات المتجمدة والكثير من الأنشطة الشتوية. تذكر أن الطريقة المثالية للإحماء وجزء كبير من تجربة الثقافة الجورجية هي تذوق طعامها الرائع!

قيرغيزستان

ابتداءً من 2،099 درهمًا للشخص لمدة 3 ليالٍ بما في ذلك الإقامة في فندق ثلاث نجوم ، ووجبة الإفطار ، والتنقلات من المطار والجولات السياحية.

توفر قيرغيزستان إطلالات رائعة على الجبال وفرصًا لمجموعة متنوعة من الرياضات الشتوية والأنشطة الثقافية بما في ذلك ركوب الخيل والصيد بالصقور. لا تفوت فرصة زيارة بحيرة إيسيك كول الرائعة والا رتشا غورك .

ألبانيا

ابتداءً من 4،049 درهمًا للفرد لمدة 4 ليالٍ ، بما في ذلك الإقامة في فندق ثلاث نجوم ، ووجبة الإفطار ، والتنقلات من والى المطار والجولات السياحية.

تقدم ألبانيا للزوار مجموعة واسعة من المعالم التراثية والثقافية بما في ذلك العديد من المتاحف والقلاع ومواقع التراث العالمي لليونسكو. تجذب المتنزهات والجبال والأنهار والبحيرات والمياه الحرارية الزائرين الباحثين عن الأنشطة والمغامرات في الهواء الطلق وخلال أشهر الشتاء، هناك الكثير من الفرص للذهاب للتزلج على الجليد وغيرها من الرياضات الشتوية.

لحجز باقة الشتاء الخاصة ، يرجى زيارة : https://holidays.flydubai.com/ar/promos/winter-packages

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز