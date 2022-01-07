6 ملايين سائح دولي تستقطبهم دبي في 11 شهراً

المصدر: دبي – بشار باغ

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استقطبت دبي خلال أول 11 شهراً من العام الماضي 6.02 ملايين سائح دولي وفقاً لبيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، فيما بلغ عدد السياح الدوليين الذين زاروا الإمارة خلال نوفمبر الماضي 1.14 مليون سائح، وسجل معدل الإشغال في جميع المنشآت الفندقية بالإمارة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 66%.



وتصدرت الهند الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي بأكثر من 794 ألف زائر، وحلت السعودية ثانياً بـ 391 ألف زائر، وجاءت روسيا ثالثاً بـ 374 ألف زائر، فيما حلت المملكة المتحدة رابعاً بـ315 ألف زائر.



واستقطبت دبي 249 ألف زائر من الولايات المتحدة التي حلت خامساً في الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى الإمارة خلال أول 11 شهراً من العام الماضي، أما فرنسا فحلت سادساً بـ 239 ألف زائر، تلتها سلطنة عمان بنحو 221 ألف زائر، كما استقبلت دبي 204 آلاف زائر من باكستان، و193 ألفاً من مصر و189 ألفاً من ألمانيا.



وبنهاية نوفمبر الماضي، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نحو 139 ألف غرفة فندقية في 743 منشأة فندقية، واستحوذت الغرف الفندقية من فئة خمس نجوم على 34% من إجمالي حجم القطاع الفندقي بواقع 46 ألف غرفة فندقية في 139 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة أربع نجوم بنسبة 29%، مسجلة 39 ألفاً و737 غرفة ضمن 178 منشأة.



وبلغت حصة الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة 18% من إجمالي حجم القطاع بسعة وقدرها 25 ألف غرفة فندقية ضمن 238 منشأة فندقية. وبلغ عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة (ستاندرد) والفاخرة (ديلوكس سوبيور) 188 منشأة تضم 15117 ألف شقة، وتشكل الشقق الفندقية 19% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي.



وارتفعت مدة إقامة النزلاء خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر من العام الماضي إلى 4.6 ليالٍ فندقية مقابل 4.2 ليالٍ في الفترة نفسها من 2020 وبلغ عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 28.19 مليون ليلة مبيت مقابل 17.78 مليوناً في الفترة المقابلة وبنسبة نمو بلغت 58.5%.



ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 418 درهماً، مقارنة بـ 329 درهماً في ذات الفترة من 2020، ليبلغ العائد من الغرف المتوافرة 275 درهماً، مقابل 172 درهماً.

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