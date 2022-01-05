الإمارات أكثر وجهات العالم أماناً للمسافرين

المصدر: دبي - سيد صالح

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اختارت صحيفة «تايمز أوف إنديا» دولة الإمارات أكثر وجهة على مستوى العالم أماناً في استقبال المسافرين خلال العام الجديد 2022.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها أن الدولة تضم أفضل الوجهات السياحية وخاصة في إماراتي دبي وأبوظبي.

وأفاد التقرير بأن هناك وجهات سياحية على مستوى العالم لا زالت آمنة لاستقبال المسافرين في زمن الجائحة ومنها الإمارات، وذلك استناداً إلى بيانات صادرة عن جهات رسمية عالمية موثوقة مثل وزارة الخارجية الأمريكية، والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها «سي دي إس»، فضلاً عن توجيهات مُستمدة من نتائج «مؤشر السلام العالمي، 2021» الصادر من عدة جهات بحثية بالتعاون مع «جامعة سيدني» بأستراليا.

وذكر التقرير أن الإمارات تضم بعضاً من أفضل الوجهات السياحية في دبي وأبوظبي، وأن الإمارات نالت التصنيف الاسترشادي رقم 1 للسفر في 2022 من «سي دي إس»، ذلك أن مستويات تفشي الجائحة لديها كانت منخفضة. وأضاف أن الإمارات نالت المركز الــ 26 عالمياً في «مؤشر السلام العالمي 2021».

وجاءت «جزر العذراء البريطانية» في المركز الثاني على قائمة أكثر وجهات العالم أماناً للسفر في 2022، فيما جاءت جامايكا وجزر البهاما وفيجي في المراكز من الثالث إلى الخامس على التوالي.

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