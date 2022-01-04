21 وجهة توفر فرصاً رائعة للتنزه والتخييم في دبي

المصدر: دبي - البيان

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توفر دبي فرصاً رائعة للتنزه والتخييم، من حدائقها الخضراء الجميلة إلى وُديانها الجبلية وصحرائها المليئة بالكثبان الرملية، وأعدت وجهات دبي دليلاً إرشادياً حول أفضل 8 وجهات للتخييم، وأفضل 13 وجهة للتنزه في دبي، كما يتضمن الدليل تجهيزات التنزه والتخييم، وعدّة التنزه، والمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى إرشادات السلامة لتخييم آمن.

8 وجهات للتخييم

وتتضمن أفضل 8 وجهات للتخييم في دبي وهي حتا، حيث يمكن القيام بالتحضيرات للتخييم في حتا أو اختيار مخيم فاخر. من المؤكد أنك لن تفوت الفرصة للنوم بين جبال حتا الجميلة، شروق وغروب الشمس يخطفان الأنفاس.

ومحمية دبي الصحراوية وهي أرض محمية من قبل الحكومة، بها حياة برية طبيعية ومحيطها هادئ، والوجهة متوفرة فقط عبر الشركات المتخصصة بالتخييم.

وبحيرة إكسبو 2020، وهذه المنطقة الجميلة تعتبر مثالية لتخييم العائلات، كما أنها تتضمن دورات مياه.

وصحراء القدرة وهي لا تبعد كثيراً عن المدينة، هذه البقعة الصحراوية قد تتطلب الخبرة وسيارة 4x4.

وبحيرات القدرة وهي الوجهة المفضلة للتخييم والتنزه، هذه المنطقة الجميلة التي تتميز ببحيراتها تعتبر مثالية لتخييم العائلات.

وصحراء الرُّوَيَّة والتي تقع بعد دبي أوتلت مول، وهذه المنطقة الصحراوية تعتبر رائعة للتخييم وليست بعيدة عن أضواء المدينة.

وصحراء العوير، وهي قريبة من صحراء الرويّة إلا أنها معزولة أكثر.

وأخيراً نصف صحراء دبي، وقد أطلق عليها هذا الاسم لأنها تتمتع بطابع نصف صحراوي ونصف متحضر، وهي رائعة للعائلات، يمكنك التقاط الصور مع الرمال الصحراوية.

13 وجهة للتنزه

ووجهات التنزه في دبي كثيرة ومتعددة ولكن أبرزها 13 وجهة، هي حديقة الخور، وتضم «دبي دولفيناريوم» وتلفيك وملاعب للأطفال، كما أنها تعتبر وجهة رائعة للتنزه والشوي، وحديقة شاطئ الممزر، وهي حديقة شاطئية توفر مرافق للشواء وشاطئاً جميلاً ونظيفاً إضافة لملاعب للأطفال، ويوم الاثنين مخصص للنساء والأطفال فقط، وحديقة بحيرة البرشاء، وهي توفر مجموعة من الملاعب المخصصة للأطفال ودراجات للإيجار وقوارب للتنزه في البحيرة ومساحات خضراء شاسعة للتنزه.

وحديقة بحيرة النهدة، وهي توفر ملاعب للأطفال ومساحات لممارسة الرياضة، إضافة إلى مقاعد للجلوس ومساحات خضراء جميلة.

وبحيرات القدرة، وهي تعُرف أيضاً ببحيرات الحب وهي بحيرات من صنع الإنسان على شكل قلب، يضم هذا الموقع الهادئ 180 نوعاً من الطيور بما فهيا الفلامينجو، توفر مجموعة من الأنشطة بما فيها الشوي والتنزه.

وحديقة مشرف، وتتميز بوجود القرية الدولية ومغامرات تسلق الأشجار وحمامات السباحة ومساحات مخصصة لممارسة الرياضة والشواء والتنزه إضافة لملاعب للأطفال، تعتبر هذه الحديقة الشهيرة الوجهة المثالية منذ افتتاحها عام 1974 إذ تبلغ مساحتها 125 هكتاراً.

وحديقة الخزَان، وتحتوي على خزان المياه الشهير وتستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل الكهرباء، كما أنها توفر مساحات واسعة للتنزه.

وحديقة زعبيل، وتساوي مساحة هذه الحديقة 45 ملعب كرة قدم وتتميز بإطلالات خلابة على برواز دبي، كما توفر أماكن للشواء والنزهات وركوب القوارب وممارسة الرياضة يوجد أيضاً قطاراً للصغار.

وحديقة البرج، وتقع بين أبرز معالم وسط مدينة دبي وتوفر مساحات خضراء، كما توفر خدمة استئجار الدراجات وكرافانات الطعام.

وشاطئ الصفوح، وهو مكان مثالي لرؤية الشروق في الصباح الباكر أو لنزهة غداء.

وحديقة بحيرة القوز، وهي مكان مثالي للعائلات والأطفال، يشمل مناظر جميلة ومناطق لألعاب الأطفال.

وحديقة الصفا، وقد تم افتتاح هذه الحديقة الشهيرة عام 1975، وهي حديقة متكاملة تحتوي على 3 بحيرات و17 ألف شجرة، بالإضافة إلى أكثر من 300 نوع من الطيور.

وشاطئ جميرا، وهو وجهة مثالية للتنزه واستنشاق هواء البحر النفي والتمتع برؤية المناظر الخلابة.

مستلزمات التخييم

1. خيمة ووسادة وحقيبة نوم.

2. حقيبة الإسعافات الأولية ومستلزمات الحماية من الشمس.

3. مصباح.

4. مأكولات ومشروبات لذيذة.

5. الأشخاص الأقرب لقلبك.

6. خزان وقود ممتلئ في سيارتك.

7. هاتف مشحون بالكامل.

8. ألعاب وأنشطة خارجية.

9. ملابس شتوية وبطانيات.

10. كاميرا.

إرشادات لتخييم آمن

1. خذ معك حقيبة الإسعافات الأولية.

2. قم بتعليم الأطفال جميع أساسيات السلامة.

3. تحقق ما إذا كنت بحاجة لسيارة 4x4 في المنطقة.

4. إذا كنت من المبتدئين، قم بالتخييم مع مختصين.

5. تأكد من أن سيارتك مليئة بالوقود.

6. احذر عند إشعال النار.

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