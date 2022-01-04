«العربية للطيران» تستأنف خدمات إنهاء إجراءات السفر ضمن المدينة بالمناطق الشمالية

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «العربية للطيران» استئناف خدمات إنهاء إجراءات السفر ضمن المدينة في إمارات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان. وكانت الشركة بدأت إنشاء مكاتبها لإنهاء إجراءات السفر ضمن المدينة في عام 2012 بهدف توفير المزيد من الراحة والسهولة للمسافرين على متن طائراتها؛ إذ تتيح لهم الشركة تسجيل أمتعتهم لدى المكاتب وتسلّم بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل التوجه إلى المطار.

ويمكن للمسافرين الذين استكملوا إجراءات سفرهم اختيار مقاعدهم والحصول على بطاقات الصعود للطائرة والقسائم الخاصة بالحقائب التي تم تسجيلها، ما يتيح لهم التوجه فوراً إلى المطار والانطلاق في رحلتهم.

وتقع المراكز الثلاثة في السفير مول في الشارقة، ومكتب مبيعات «العربية للطيران» في كل من رأس الخيمة وعجمان، وتعمل طيلة أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 9:00 مساءً، وتغلق أبوابها من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 2:00 بعد الظهر في أيام الجمعة لتمكين الموظفين من أداء صلاة الجمعة. وتقبل المراكز الحقائب قبل مغادرة الرحلة بمدة تتراوح بين 24 ساعة و8 ساعات، ليتم نقلها مباشرة إلى مطار الشارقة الدولي.

وضماناً لأرقى معايير السلامة والأمان عند كل خطوة من رحلة المسافرين وحرصاً منها على تطبيق أرقى معايير الصحة والسلامة، توفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وتكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز ومن دون الحاجة إلى إبراز أي وثائق إضافية.

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