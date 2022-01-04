طيران الإمارات: واثقون ومتفائلون بالعام الجديد

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أكد مدير «طيران الإمارات» في سريلانكا والمالديف، تشاندانا دي سيلفا، أن الناقلة جاهزة مع بدء العام الجديد، للتحول بثقة وتفاؤل لأقصى طاقتها وللاستثمار المتواصل في ترقية منتجاتها ومبادرات الاستدامة وإعادة بناء شبكة وجهاتها.

وقال دي سيلفا في مقابلة نشرت مقتطفات منها صحيفة «ديلي إف تي» السريلانكية: «سيكون من المنصف القول إننا واثقون ومتفائلون بشأن عام 2022. صحيح أن الوباء لم ينتهِ بعد ولا يزال هناك العديد من التحديات، ولكن مع تزايد عدد الأشخاص المطعمين والذين يتلقون جرعاتهم المعززة كل يوم، فإن توقعات السفر الجوي في تحسن متواصل»، معرباً عن اعتقاده أن العديد من الحكومات والشركات والمستهلكين باتوا مدركين ما ينبغي عليهم فعله لإدارة الموقف في ظل الوباء، وأن الدروس المستفادة من الوباء ستكون مناسبة لسنوات عدة حتى بعد عودة الوضع إلى طبيعته.

وتوقع دي سيلفا أن تكون «طيران الإمارات» في وضع جيد يسمح لها في التحول لأقصى طاقتها في عام 2022، مشيراً إلى أن الشركة تشغل حالياً خدمات نقل الركاب إلى أكثر من 120 وجهة، أي ما يقرب من 90% من شبكة وجهات ما قبل الوباء، إلى جانب خدمات الشحن إلى أكثر من 140 وجهة، وأنه تماشياً مع تخفيف قيود السفر في أنحاء العالم، عززت الشركة الرحلات عبر شبكتها ونشرت طائرات «أيه 380» على المزيد من المسارات، متوقعاً العودة إلى الربحية خلال الأشهر الـ 18 المقبلة.

كفاءة استهلاك الوقود

وبشأن تحسين كفاءة استهلاك الوقود، قال: «لطالما كان تشغيل طائرات حديثة ذات كفاءة في استهلاك الوقود أمراً محورياً في نموذج عمل الناقلة»، مشيراً إلى أن الشركة ملتزمة بدعم المبادرات التي تساعد في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقد قطعت شوطاً في مجال كفاءة استهلاك الوقود والحفاظ عليه، ولديها التزام بمليارات الدولارات لضمان راحة الركاب وتقليص التأثير البيئي .

سوق سريلانكا

وبالنسبة إلى سريلانكا، لفت تشاندانا دي سيلفا إلى أنها كانت دائماً سوقاً مهماً لطيران الإمارات، حيث شكلت كولومبو الوجهة الرابعة على شبكة الشركة منذ أبريل 1986، وتقوم الناقلة حالياً بتشغيل 21 رحلة أسبوعية توفر للمسافرين اتصالاً معززاً بدبي وخارجها، فيما تقوم «الإمارات للشحن الجوي» بدور رئيس في ربط المصدرين السريلانكيين بالأسواق العالمية، وفي نقل لقاحات «كوفيد 19» وغيرها من الضروريات إلى سريلانكا.

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