أسكوت تحصد لقب الريادة العالمية من «جوائز السفر 2021»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت أسكوت المحدودة، الشركة الرائدة في تشغيل الشقق الفندقية المملوكة بالكامل من شركة كابيتالاند للإستثمار، عن نيلها 28 جائزة بالإضافة إلى لقب «العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات» في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا، وذلك خلال الحفل النهائي الإقليمي الكبير لجوائز السفر العالمية للعام 2021. وخلال الحفل، حصدت أسكوت النصيب الأكبر من الجوائز من بين منافسيها من شركات الشقق الفندقية.

وفي هذا السياق، علّق كيفين جوه، الرئيس التنفيذي لشركة أسكوت، قائلًا: «لا شك في أن نيل هذه الجوائز خلال هذه الأوقات العصيبة هو بمثابة شهادة على جودة الشقق الفندقية التي نديرها، فضلاً عن جهود أسكوت لتوفير منزل ثانٍ يحتضن جميع ضيوفها. يشرفني أن أحتفل بهذا الإنجاز الرائع مع موظفينا الذين يضعون احتياجات الآخرين قبل احتياجاتهم، كما أنني ممتن للدعم القوي الذي يقدّمه لنا المالكون وشركاؤنا وزملاؤنا في العمل».

واحتفاءً بفوزها بلقب العلامة الفندقية الرائدة في العالم في مجال الشقق الفندقية المزودة بالخدمات، أطلقت أسكوت حملة «شكرًا لك» لمنح ضيوفها فرصة لكسب ما يصل إلى 28 مليون نقطة إضافية في إطار برنامج الولاء الفندقي أسكوت ستار ريواردز (ASR). وبإمكان الأعضاء الذين يجرون حجوزاتهم بشكل مباشر حتى 31 ديسمبر 2021، بما في ذلك الحجز عبر موقع Discoverasr.com، اكتساب 3,888 نقطة إضافية. ويسري العرض الترويجي على الإقامات بين 16 ديسمبر 2021 و31 مارس 2022.

وإقليميًا، فازت أسكوت بلقب «العلامة الفندقية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزودة بالخدمات في الشرق الأوسط»، ولقب «العلامة الفندقية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزودة بالخدمات في المملكة العربية السعودية» على مستوى المجموعة، في حين حصلت أربعة فنادق من أسكوت على جوائز رفيعة على المستوى المحلي في الشرق الأوسط وتركيا.

وفي الإمارات العربية المتحدة، حصد أسكوت بارك بلايس دبي الذي يتميز بشقق فخمة وراقية في وسط دبي جائزة «الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في الإمارات العربية المتحدة» للعام 2021 خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية. بدوره، نال سيتادينز مترو سنترال دبي لقب «الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في دبي للعام 2021» لفخامته وقربه من المركز التجاري في دبي.

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