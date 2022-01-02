إلغاء 2500 رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب الوباء والطقس

المصدر: أ ف ب

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تواصل اضطراب الرحلات الجوية في الولايات المتحدة السبت بسبب سوء حالة الطقس في مناطق عدة من البلاد وارتفاع عدد الإصابات بكوفيد بدفع من المتحورة أوميكرون شديدة العدوى.

وألغيت 2584 رحلة جوية في الولايات المتحدة منذ بداية السبت، أي أكثر من نصف الرحلات الجوية الملغية على مستوى العالم التي بلغ عددها 4501، وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر (التاسعة مساء ت.غ) وفق موقع "فلايت أوير" الإلكتروني.

إضافة إلى ذلك، تم إرجاء 3271 رحلة طيران من وإلى الولايات المتحدة السبت، من إجمالي 7381 رحلة جوية أرجئت في أنحاء العالم.

وبحسب الموقع نفسه، فإن شركة الخطوط الجوية الأمريكية الأكثر تضررا هي شركة "ساوث ويست" التي اضطرت إلى إلغاء 13 بالمئة من رحلاتها.

وساد الاضطراب مطارات شيكاغو (شمال) خصوصا بسبب تردي الظروف الجوية، ومن المتوقع أن تهب عاصفة ثلجية في المنطقة بعد ظهر السبت وليلا.

ويشهد النقل الجوي العالمي اضطرابا شديدا بسبب المتحورة أوميركون لفيروس كورونا شديدة العدوى. ويتغيب العديد من الطيارين وأعضاء طاقم الطيران بعد إصابتهم بكوفيد أو مخالطتهم مصابين به، ما يدفعهم لحجر أنفسهم ويضطر الشركات لإلغاء رحلات لعدم وجود عدد كافٍ من الموظفين.

ألغت شركات الطيران في أنحاء العالم حوالي 7500 رحلة جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد.

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