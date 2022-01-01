مهرجان دبي للتسوق يضفي البهجة على الزوار خلال استقبال 2022

المصدر: دبي- البيان

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استقبلت دبي العام الجديد، باحتفالات مميزة في العديد من المواقع، والتي مكّنت الجمهور من الاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات خلال هذه المناسبة السعيدة.

حيث أقيمت عروض الألعاب النارية المقدمة من مجموعة الزرعوني في المنطقة التاريخية في «السيف»، و«برواز دبي»، وعلى شاطئ وجهة «لا مير»، وجزيرة بلوواترز، وفي ذا بييتش، مقابل جميرا بييتش ريزيدنس، كما تم تنظيم حفلات موسيقية استثنائية، أحياها كل من الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان السوري ناصيف زيتون، في فستيفال أرينا، في دبي فستيفال سيتي مول.

وكجزء من الدورة السابعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، تم تقديم 36 عرضاً للألعاب النارية في 29 موقعاً في كافة أنحاء المدينة، احتفالاً بالعام الجديد في كافة أنحاء المدينة، بما في ذلك برج خليفة، بالإضافة إلى عروض الدرون الضوئية،DSF Drone Light Show، في جزيرة بلوواترز، وذا بييتش، مقابل جميرا بييتش ريزيدنس، بالإضافة إلى المزيد من التشويق والاحتفالات في إكسبو 2020 دبي، والتي تخللت حفلات موسيقية لأبرز منسقي الموسيقى العالميين، مثل أرمين فان بيورن، إضافة إلى العديد من الحفلات الموسيقية، التي أحياها أبرز النجوم العالميين، بما في ذلك المغني روبي ويليامز، وعدد من منسقي الموسيقى العالميين، مثل روجر سانشيز، الحائز على جائزة غرامي.

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