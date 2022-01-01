صندوق سوشي يُربح فائزاً بدبي ذهباً بـ 50 ألف درهم

المصدر: دبي- البيان

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نقلت سومو سوشي وبينتو، الشركة التي أبدعت مفهوم مطاعم السوشي المناسبة للعائلة في الإمارات، وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، عروضها إلى مستويات جديدة من الفخامة، وذلك بإطلاقها صندوق السوشي الذهبي الأوّل من نوعه في الإمارات، والذي يتكوّن من 46 قطعة من لفائف السوشي، مع 6 قطع من السوشي الملفوفة بالذهب القابل للأكل عيار 22 قيراطاً.

صندوق السوشي الذهبي، أتيح للعملاء بسعر 500 درهم فقط، وشكّل فرصة مثالية ليستمتع عشّاق السوشي بنكهات الذهب الخالص. ليس هذا وحسب، بل أتاح لهم أيضاً المجال للدخول في السحب، مع فرصة للفوز بالذهب بقيمة 50 ألف درهم إماراتي.

وتمكّن عشّاق السوشي، من الاستفادة من هذا العرض، سواء تناولوا طعامهم داخل المطعم، أو من خلال الطلبات الخارجية، وذلك في أي من المنافذ المشاركة الموجودة في مدينة دبي للإعلام، وأبراج بحيرات جميرا، وتاون سنتر، والمروج.

استمرّ العرض لغاية 16 ديسمبر، وأجري السحب مؤخراً في سومو سوشي أند بنتو تاون سنتر، حيث تمّ الإعلان عن الفائز، جون رياشي، وهو لبناني الجنسية، يبلغ من العمر 30 عاماً، يعيش ويعمل حالياً في الإمارات العربية المتحدة، في إدارة تطوير الأعمال.

وقال رياشي على أثر فوزه في السحب: «هذه أفضل هدية عيد الميلاد على الإطلاق، فمن الرائع أن تفوز بسبائك ذهبية بقيمة 50 ألف درهم! والأهم من ذلك، أنها ستكون هذه هدية رائعة لعائلتي في عيد الميلاد هذا العام.

أنا أطلب عادة سومو سوشي آند بينتو، عندما أشتهي السوشي، ولقد لفت انتباهي صندوق السوشي الذهبي، وقررت شراءه. لقد شعرت منذ البداية، بأنني سأربح ذهباً بقيمة 50,000 درهم إماراتي».

وفي هذه المناسبة، قالت جوليان هولت-كاليهيوا، الرئيسة التنفيذية لشركة سومو إنترناشونال (ش.م.م): «ابتكرنا صندوق السوشي الذهبي، لنوفّر لمحبّي السومو سوشي تجربة ذهبية فريدة من لفائفهم المفضّلة، وصنعنا 500 صندوق فقط، لنمنح العملاء فرصة أكبر للفوز. نودّ أن نهنئ الفائز، جون رياشي، ونتوجّه بشكر خاص، لشريكينا التجاريين هاني وهيثم مسلماني، اللذين نظما المبادرة لحملة صندوق السوشي الذهبي».

وعلى مدار الأسبوع، يقدّم طُهاة سومو مجموعة متنوّعة من المأكولات، ترضي جميع الأذواق، من علب البينتو الشهيرة وأطباق النودلز، والسوشي التقليدي، وإلى الساموراي الشهير والمميز، وسندويتشات السوشي، وأطباق بوك، والبينتو المخصّص لعشّاق السلمون. وتضمّ قائمة السوشي مجموعة واسعة من الخيارات الصحية المصنوعة من مكوّنات عالية الجودة، بأسعار تحمل قيمة فعلية للمستهلك.

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