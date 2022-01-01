الألعاب النارية تزين سماء عجمان احتفالاً بالعام 2022

المصدر: عجمان- وام

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استقبلت عجمان العام الميلادي الجديد 2022 بعرض ضخم للألعاب النارية، نظّمته دائرة التنمية السياحية في عجمان، في منطقتي الكورنيش والزوراء، لترسم لوحات فنية زاهية زيّنت سماء الإمارة.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: إن الإمارات اعتادت أن تكون من أولى الدول التي تتطلع إليها شعوب العالم في المناسبات الضخمة، مشيراً إلى أن حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعطي طابعاً خاصاً ومتميزاً لاحتفالات رأس السنة، وفعاليات السياحة والترفيه الشتوية في دولة الإمارات كل عام، حيث تهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين في الدولة على إعادة اكتشاف تفرّد وجمال الوجهات السياحية في الإمارات.

وأوضح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أن إمارة عجمان تستعدّ لاستقبال العام الجديد بمزيد من التفاؤل بعودة الزخم للقطاعات الاقتصادية والسياحية، مؤكداً أن إمارة عجمان نجحت في تعزيز مكانتها كإحدى أهم الأسواق جذباً للسياح، لا سيما في احتفالات رأس السنة، التي باتت محل ترقب، حيث تتمتع الإمارة بجميع مقومات السياحة النوعية والمستدامة بمختلف أنوعها، سواء من حيث البنية التحتية والخدمات والمنشآت الفندقية والسياحية، أو من حيث التنوع الطبيعي والبيئي، أو سياحة الاستجمام والترفيه، أو سياحة التسوق والمهرجانات، أو السياحة الرياضية والثقافية، لتكون الوجهة المفضلة للسياح.

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