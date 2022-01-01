بلومبرج: طلبيات آخر شهرين من 2021 تضع إيرباص في مقدمة السباق مع بوينج

المصدر: واشنطن - د ب أ

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شهدت عملاق صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص، طفرة في الطلبيات التي تلقتها خلال الفترة الأخيرة من عام 2021، مما قلص الفجوة بينها وبين بوينج الأمريكية، التي تصدرت قائمة الطلبيات على مدار العام المنقضي. وأكثر من ذلك، وضعت طلبيات الفترة الأخيرة من العام بوينج في الصدارة، بناء على صافي الارتباطات.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، تمتعت بوينج بالسبق فيما يتعلق بحجم الطلبيات على طائراتها في أوائل 2021، بدعم أساسي من الطلب على طائراتها طراز ماكس 737، ذات الممر الواحد، التي سمح لها بالعودة إلى التحليق في الأجواء بعدما بقيت لنحو عامين رابضة على الأرض في بقاع شتى من العالم بسبب حوادث دموية. وكان لبوينج السبق في حجم الطلبيات حتى شهر أكتوبر 2021، بواقع 428 طائرة، بناء على الأرقام التي أعلنتها الشركتان.

ولكن الموقف تبدل خلال الشهرين الأخيرين من العام، حيث حصدت إيرباص صفقات رئيسية خلال معرض دبي للطيران الذي أقيم في شهر نوفمبر الماضي، وكذلك تلقت الشركة طلبيات جديدة من كانتاس الأسترالية للطيران، وإيرفرانس-كيه إل إم في ديسمبر.

وبحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر 2021، توقفت الفجوة بين بيونج وإيرباص في حجم الطلبيات عند 58 طائرة، استناداً إلى بيانات جمعتها وكالة أنباء بلومبرج بناء على الطلبيات المعلنة.

وعلى هذا الأساس، فإن إيرباص في موقف يسمح لها بإعلان الانتصار.

وحتى شهر نوفمبر، أعلنت بوينج أنها تلقت طلبيات صافية بواقع 457 طائرة في عام 2021، مقابل 368 لإيرباص. ولكن الشركة الأوروبية تلقت 40 طلبية من شركات خلال الشهر الأخير من العام، ليرتفع حجم الطلبيات التي تلقتها إلى 548 طائرة، مقابل 476 لبوينج التي توصلت إلى صفقة لتزويد شركة البريد الأمريكية بـ19 طائرة شحن طراز بوينج 767.

وأكدت بلومبرج أنه لن يتم تحديد الحصيلة النهائية إلا بعد أن تعلن الشركتان في أوائل يناير الجاري عن صافي حجم الطلبيات ومواعيد التسليم.

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