«ذا كرونيكل»: السياح يتدفقون على دبي لاحتفالات العام الجديد

المصدر: دبي- سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت صحيفة «ذا كرونيكل» الاسترالية أن تدفقات السياح على دبي شهدت نمواً واضحاً خلال الساعات الماضية لحضور احتفالات العام الجديد، برغم تفشي المتحور «أو ميكرون»، أحدث السلالات المتحورة من «كوفيد-19».

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، تشهد دبي حالياً تدفق رقم قياسي من السياح إليها في ظل الظروف الراهنة التي عادت فيها الكثير من دول العالم إلى فرض حالة الإغلاق مجددا بسبب تفشي «أو ميكرون».

وأوضح التقرير أن هؤلاء السياح حرصوا على زيارة دبي للتمتع بمشاهدة احتفالات العام الجديد، نظرا لما اشتهرت به الإمارة على مستوى العالم من تنظيم احتفالات مبهرة بهذه المناسبة، وأيضا لضمان الاستفادة من أعلى التدابير الوقائية والاحترازية التي توفرها دبي لسكانها وزوارها لحمايتهم من الإصابة بعدوى الجائحة.

وأفاد التقرير بأن المطاعم والمقاهي حاليا في دبي تزخر بمرتاديها، وكذلك الشواطئ ومختلف الوجهات الترفيهية.

وتضمن التقرير مقابلات مع عدد من السياح المتواجدين في دبي حاليا، وقال أحدهم: «يبدو الأمر كما لو كانت الجائحة ليست موجودة. الجميع يرتدون الكمامات الواقية، والتدابير الاحترازية مُشدًدة، ولكني أشعر إلى حد كبير أن الأمور عادت إلى أوضاعها الطبيعية التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز