صحيفة هندية: قفزة في أسعار حجوزات المطاعم بدبي

المصدر: دبي- سيد صالح

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رصدت صحيفة «سياسات» الهندية ارتفاعاً حاداً في أسعار حجوزات المطاعم بدبي للتمتع بتناول وجبة العشاء في ليلة رأس السنة مع مشاهدة احتفالات الإمارة بقدوم العام الجديد، 2022.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، فإن حجز الطاولة الواحدة في احد المطاعم الفاخرة بدبي لتناول العشاء في ليلة رأس السنة يتراوح بين 1500 درهم و5500 درهم.

وأفاد التقرير بأن سعر الطاولة الواحدة للعشاء في ليلة رأس السنة يبدأ من 4500 درهم داخل أحد المطاعم التي تقع داخل «دبي مول»، أكبر مركز للتسوق على مستوى العالم من حيث المساحة، ويتيح لرواده إطلالة على «برج خليفة»، أطول مبنى في العالم، أثناء تناول العشاء، وأيضا «نافورة دبي» الشهيرة.

وأضاف التقرير أن كافة هذه المطاعم تلتزم بأقصى التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة «كوفيد-19»، ومنها السماح بتواجد حد أقصى من الأشخاص داخل المطعم في ليلة رأس السنة.

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