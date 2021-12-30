طيران الإمارات: مليون مسافر عبر المبنى 3 حتى 10 يناير 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعدّت طيران الإمارات، مع ختام 2021، وإطلالة العام الجديد، عدّتها للتعامل مع الطفرة المرتقبة في أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي لقضاء العطلات أو زيارة عائلاتهم وأصدقائهم. ووفقاً لسجل حجوزات الناقلة، فإن عدد المغادرين والقادمين خلال المدة من اليوم وحتى 10 يناير 2022 سيتجاوز مليون مسافر.

والتزاماً بالإجراءات والاحتياطات الصحية لطيران الإمارات ومطار دبي الدولي ولضمان السلامة العامة، فلن يُسمح بدخول المبنى 3 إلا للركاب الذين يحملون تذاكر سفر سارية المفعول.

وتنصح طيران الإمارات مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، وكذلك المسافرين الدوليين عبر دبي إلى مختلف وجهات شبكة خطوطها العالمية، باتباع إرشاداتها لضمان تمتعهم برحلات سلسة ومريحة وآمنة. ومن ذلك وصول المسافرين من الإمارات إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من مغادرة رحلاتهم، والتأكد من اصطحابهم جميع المستندات المطلوبة لوجهاتهم.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات عمل إجراءات سفرهم قبل 24 ساعة من موعد إقلاع رحلاتهم باستخدام 32 جهاز خدمة ذاتية لتسليم الأمتعة و16 كشكاً في المبنى 3، أو على الكاونترات. أما المسافرون إلى الولايات المتحدة، فيمكنهم عمل الإجراءات على كاونترات طيران الإمارات قبل 12 ساعة من مواعيد إقلاع الرحلات.

كما يمكن إنجاز إجراءات السفر، قبل 24 ساعة وحتى 6 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلات، بسهولة وسلاسة في مرفق خاص بالمنطقة جـ Zone C بموقف السيارات أمام المبنى 3، حيث يمكن للمودعين إنزال الركاب وركن سياراتهم في الموقف المجاور من دون رسوم.

وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح المسافرون بالتواجد عند بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد. ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها وعدم التأثير على العمليات. ويتعين على المسافرين الذين يستخدمون أكشاك الخدمة الذاتية إكمال إجراءات الجوازات في موعد لا يتجاوز 60 دقيقة قبل مواعيد مغادرة الرحلات.

ويتوفر أمام المسافرين إلى وجهات محددة أيضاً خيار عمل إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل 48 ساعة وحتى 90 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، وذلك من خلال موقع طيران الإمارات أو تطبيق الهاتف المحمول، وتنزيل بطاقات الصعود الرقمية على هواتفهم المحمولة. ولا يسمح لمن يصلون إلى كاونترات طيران الإمارات قبل أقل من 60 دقيقة بعمل إجراءاتهم للالتحاق بالرحلات.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات الاستفادة من المسار البيومتري (المقاييس الحيوية) في المبنى رقم 3 لتجربة مطار سلسة وسهلة وسريعة وبدون تلامس على الكاونترات والصالات الخاصة وبوابات الصعود إلى الطائرات.

ويُنصح الركاب فور إنهاء إجراءات السفر والجوازات بالوصول إلى بوابات المغادرة في الوقت المحدد، حيث تفتح قبل 90 دقيقة من موعد الإقلاع، ويبدأ الصعود قبل 45 دقيقة وتغلق البوابات قبل 20 دقيقة تماماً من وقت المغادرة، ولن تتمكن طيران الإمارات من قبول الركاب الذين يصلون متأخرين إلى بوابات المغادرة لضمان إقلاع الرحلات في الموعد المحدد وتجنب التأثير على سير العمليات.

واستثمرت طيران الإمارات في مبادرات رائدة لضمان صحة وسلامة ركابها على الأرض وفي الأجواء. وتتضمن بروتوكولات السلامة، تقنيات تنظيف حديثة للمناطق ذات الازدحام الشديد، مثل المقاعد وأطراف السلالم المتحركة والأسطح في صالات طيران الإمارات الخاصة، وتدابير التباعد الاجتماعي، من خلال علامات الأرضية واللافتات الإرشادية، بالإضافة إلى إشراف موظفي طيران الإمارات، الذين يديرون تدفق حركة الركاب بأمان، ومحطات تعقيم لليدين، وحواجز زجاجية على الكاونترات وفي الصالات.

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