%100 إشغالات فنادق رأس الخيمة قبل إطلالة 2022

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشف مسؤولون ومديرون في القطاع السياحي والفنادق برأس الخيمة عن تسجيل حجوزات كاملة العدد بنسبة إشغال 100% للغرف الفندقية من الأسواق الدولية والمحلية قبل أيام من بدء احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، حيث وصلت الحجوزات إلى كامل طاقتها الاستيعابية، خصوصاً المنتجعات الشاطئية والفنادق المطلة على منطقة الاحتفالات الرئيسة لجزيرة المرجان والحمرا، مؤكدين التزام القطاع الفندقي بتطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية الموصى بها من الجهات المختصة، مع تطبيق بروتوكولات السلامة الخاصة بالعلامات الفندقية.

وأوضح المهندس عبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان» المطور الرئيسي في إمارة رأس الخيمة، تستعد رأس الخيمة لتقديم تجربة استثنائية خلال احتفالات عيد رأس السنة الجديدة، ضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة العائلية المميزة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة.

أنشطة

وأكد راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن رأس الخيمة رسخت مكانتها كوجهة سياحية عالمية مفضلة للأسواق الدولية والمحلية، وخصوصاً خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، حيث يقدم القطاع الفندقي للزوار والسياح والسكان مجموعة من الأنشطة والفعاليات لجميع أفراد العائلة، ومن المتوقع أن تستمر زيادة الطلب على حجوزات الفنادق من معظم الأسواق العالمية، متوقعاً ارتفاع الحجوزات للطاقة القصوى المقررة وفق الإجراءات والاشتراطات الصحية.

منافسة

وأوضح نادر حليم مدير منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان، أن حجوزات الغرف بالمنتجع سجلت نسبة إشغال كامل لجميع الغرف والأجنحة خلال الأيام الماضية من الأسواق الدولية التي دخلت منافسة كبيرة مع السوق المحلي، للاستمتاع بفعاليات ليلة رأس السنة الجديدة على الواجهة المائية لجزيرة المرجان، وتخصيص منصات مشاهدة للاستمتاع بعروض الألعاب النارية، حيث تم إعداد برامج شاملة لجميع أفراد العائلة وفق أعلى معايير الأمان الصحي لضمان سلامة النزلاء.

وأكد هورست والتر جونز المدير العام لمنتجع ريكسوس باب البحر، أن نسبة حجوزات المنتجع سجلت مستويات قياسية وصولاً إلى طاقتها القصوى للاستمتاع بفعاليات ليلة رأس السنة الجديدة، وذلك بحسب الغرف المحددة ضمن الإجراءات الاحترازية ضمن الأعداد المسموح بها وضمان التباعد بين السياح لضمان السلامة العامة، حيث خصص المنتجع الشاطئ لإقامة الفعاليات والاستمتاع برؤية مباشرة للألعاب النارية، حيث يواصل القطاع الفندقي تسجيل أرقام قياسية في نسبة السياح لثقتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والبرامج والفعاليات المقدمة لجميع أفراد العائلة.

عروض جاذبة

وأكد أشرف صالح مدير عام مجموعة فنادق بن ماجد في رأس الخيمة، تسجيل كامل العدد للغرف الفندقية والمنتجع والكامب من السياحة الدولية والمحلية، وفق الأعداد المتفق عليها مع الجهات المختصة في دولة الإمارات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الفندق خصص هذا العام عروضاً جاذبة لجميع أفراد الأسرة تشمل أجنحة الإقامة العائلية الأكثر تفضيلاً لدى السياح، والتي تقدم لهم باقة متنوعة من الخدمات والقيم المضافة، بالإضافة للواجهة المائية على شاطئ الحمرا للاستمتاع بالفعاليات التي تبدأ من الساعة السابعة مساءً وتشمل عروض الألعاب النارية الأضخم في العالم على امتداد 4.7 كيلومترات، بالإضافة للفعاليات الغنائية وحفل العشاء والمسابقات.

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