السياحة الجبلية في الإمارات مزيج متكامل من الرياضة والترفيه والمغامرة

المصدر: وام

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لطالما سحرت الجبال بارتفاعاتها الشاهقة وتنوعها البيئي والطبيعي خيال السياح والزوار، حتى أصبحت السياحة الجبلية ركيزة أساسية من ركائز الأنشطة السياحية العالمية، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، قلب الخليج المتنوع، تشكل المناطق الجبلية واحدة من أهم مراكز الجذب السياحي في ظل ما تحظى به من اهتمام رسمي ساهم في تعزيز مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها لتستفيد منها مجتمعاتها المحلية وزوارها.

وتتنوع الجبال في دولة الإمارات، كلٌ له شكله الخاص وتضاريسه الجذابة التي تستقطب محبي زيارة الأماكن السياحية الجبلية، الذين يرغبون في التمتع بجمال طبيعة الإمارات وتسلق قمم جبالها لمشاهدة الطبيعة من الأعلى، والمشي في مساراتها والتعرف على أنواع أحجارها والكائنات الفطرية فيها.

ولأن الجبال هي الموطن الطبيعي لأكثر من 15% من سكان العالم، وتحتضن ما يقارب نصف أشكال التنوع البيولوجي في العالم، تحولت السياحة الجبلية إلى ركيزة أساسية من ركائز الخيارات المتعددة والمتنوعة التي تقدمها الإمارات لزوارها وسكانها الباحثين عن فرصة للاسترخاء والاستجمام وممارسة رياضات الإثارة والمغامرات برفقة العائلة أو الأصدقاء أو استكشاف مسارات المشي، واختبار تجارب ركوب الدراجات الجبلية، والذهاب في جولة على ظهر الخيل.

وتوفر جبال الإمارات ومجتمعاتها السكانية الأصلية ثروة ثقافية عالمية فريدة زارها الكثير من رحالة وكذلك من النجوم العالميين للتعرف إلى تراثها الأصيل ونمط حياتها المنسجم مع الطبيعة والمنفتح في الوقت نفسه بدفئه الإنساني على العالم بأسره في الدولة التي تتمتع بـ"أجمل شتاء في العالم." فمعظم الجبال الموجودة في دولة الإمارات هي جزء من سلسلة جبال الحجر، وهي سلسلة جبلية تحتل الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية ويقع الجزء الأكبر منها في المناطق الشرقية والشمالية من دولة الإمارات وتتوزع بين إمارات الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة ومنطقة حتا التي تتبع إمارة دبي، ويقترب ارتفاع أعلى نقطة في جبال الإمارات من 2000 متر، ومن بين أشهر الجبال في الإمارات: جبل جيس في رأس الخيمة.

ولا يعتبر جبل جيس أعلى جبل في الإمارات فحسب، بل هو أيضاً من المعالم الطبيعية الأكثر استقطاباً للسياح من داخل وخارج الدولة، إذ يبلغ ارتفاع هذا الجبل الواقع في إمارة رأس الخيمة نحو 1,934 مترا، ويشكل مقصدا تقليدا لهواة ممارسة رياضة المشي والتخييم، كما يضم منصة للمشاهدة توفر إطلالة مثالية على أجمل المناظر الطبيعية في رأس الخيمة، إذ يتيح موقعها المرتفع للزوار فرصة مشاهدة الوديان ذات المناظر الخلابة.

ولهواة الإثارة والمغامرة حصتهم على الجبل، مع مسار الكابل الانزلاقي "زيب لاين" الأطول في العالم، حيث تصل السرعة فيه إلى ما بين 120 إلى 150 كم في الساعة وعلى ارتفاع 1,680 مترا من سطح البحر.

جبل حفيت

يعتبر جبل حفيت النقطة الأعلى في إمارة أبوظبي ويشرف على الأفق في مدينة العين، ويصل ارتفاعه إلى قرابة 1250 مترا، ويشتهر بالأنشطة الممتعة والمغامرات التي لا تنسى، وتنتشر في الجبل وحول سفوحه العديد من المرافق السياحية العالمية المستوى وعيون المياه والمنتزهات.

ويعتبر الجبل مكاناً مثالياً لمحبي المغامرات المليئة بالمتعة، كما يُعتبر كنزاً أثريا ومتحفاً مفتوحاً للتراث الإنساني بسبب انتشار المناطق الأثرية والكهوف والأحافير التي تعود لآلاف السنين، لكائنات بحرية وبرمائية، وقد كان جبل حفيت الموقع الأول الذي تضمه اليونيسكو إلى قائمتها للتراث العالمي في دولة الإمارات عام 2011.

كذلك، يحتوي الجبل على منتزه جبل حفيت الصحراوي، الذي يعد خياراً مثالياً للراغبين باستكشاف تاريخ الإنسان في هذه المنطقة، ويضم المنتزه 42% من النباتات المسجلة في أبو ظبي، و25% من الأنواع المسجلة على مستوى الدولة، كما يحتوي على منطقة مدافن جبل حفيت التي تعود إلى قرابة 5 آلاف عام، وقد بنيت باستخدام الحجارة على شكل قفير نحل، ويوفر المنتزه خيارات تناسب جميع الأذواق للراغبين بالتخييم وممارسة رياضات التسلق والمشي.

جبال حتا

تعد جبال مدينة حتا من أكثر أجزاء سلسلة جبال الحجر شهرة على مستوى الدولة، إذ يوفر هذا المكان عدداً كبيراً من الأنشطة المسلية لمختلف أفراد العائلة. أحد أبرز الأنشطة التي يمكن القيام بها في جبال حتا هو التوجه إلى سد حتا الذي يعد من أجمل وأكبر السدود في الإمارات، الذي يتردد إليه الزوار من دبي والشارقة لقضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة، فهو بلا شك من أكثر المناطق الطبيعية جمالاً في الإمارات، ويعد سد حتا مثالياً للرياضات المائية؛ مثل ركوب الدراجات المائية وركوب قوارب الكاياك.

جبل الفاية..

جبل الفاية هو جبل من الحجر الكلسي يقع في إمارة الشارقة، ويشتهر بتضاريسه الوعرة. هذا وبدأت أعمال التنقيب فيه ما بين عامي 2003 و2010 عن طريق مجموعة من علماء الآثار، ثم أجريت سلسلة من التنقيبات ما بين عامي 2009 و2013، تلتها دراسات تنقيب بيئية وجيولوجية للموقع، حيث تم العثور فيه على مجموعة أدوات من العصر الحديدي والبرونزي والحجري الحديث والعصر الحجري القديم.

وتنتشر في الجبل والمناطق المحيطة فيه العديد من المرافق السياحية الفاخرة مثل منتجع "مسك الفاية" و"نزل القمر"، ويتيح قرب مواقعهما من الصحراء عيش تجربة فريدة تدمج بين السياحة الجبلية والسياحة الصحراوية.

النحل سر الاستدامة ومصدر العسل الجبلي الشهير..

لا يمكن لزوار الجبال إلا ملاحظة المكانة الكبيرة التي يحتلها العسل على موائد السكان المحليين، فزيارة أبناء المنطقة في بيوتهم سيتخللها بالتأكيد وجبة شهية من الخبز المحلي المعروف بـ"السفاع، والذي يُقدم مع الجبن والعسل والتمر والقهوة، فالنحل شريك طبيعي لسكان الجبال في الحفاظ على البيئة وضمان استدامة الغطاء النباتي وتجدده، ومصدر أساسي للغذاء والطب الشعبي.

وتلائم طبيعة جبال دولة الإمارات تربية النحل، بسبب توفر المراعي الطبيعية أثناء المواسم، ويعد العسل الإماراتي من أجود أنواع العسل في العالم خاصة عسل "السمر والسدر والغاف".

وفي دولة الإمارات لكل موسم نوع معين من العسل، وتنتج الدولة أكثر من ثلاثة أنواع رئيسية هي عسل السدر وينتج من شجرة السدر الدائمة الخضرة ويبدأ من أوائل شهر سبتمبر إلى شهر نوفمبر من كل عام ويعتبر من أغلى أنواع العسل وألذه مذاقا، أما عسل السمر فيتم إنتاجه خلال شهري أبريل ويونيو في حين أن النوع الثالث وهو عسل الغاف حلو المذاق والمتوفر فقط في دولة الإمارات ينتج بداية شهر يونيو إلى أواسط شهر يوليو من كل عام من شجرة الغاف الصحراوية التي تتحمل أكبر قدر من الجفاف وأعلى درجة حرارة.

حديقة النحل في حتا.. نموذج للسياحة البيئية..

حديقة النحل في حتا، أول حديقة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أنشئت الحديقة في منطقة حتا التابعة لمدينة دبي، وتبلغ مساحتها نحو 16 ألف متر مربع بدعم من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتقع الحديقة بين الجبال والمزارع وهي موطن طبيعي لأكثر من 100 ألف نحلة بدأت بـ 10 خلايا منذ تسع سنوات، إلى أن ازدهرت لتضم الآن أكثر من 3000 خلية على امتداد مساحة الحديقة.

وتُعد الحديقة موقعاً تعليمياً وترفيهياً وسياحياً، يتضمن معهداً لتدريب النحّالين المحترفين والهواة لتعريفهم بفنون تربية نحل العسل، كما يتيح للجمهور التعرف إلى كل ما يتعلق بتربية النحل، والإسهام في تعريف الأجيال بدور النحل وأهميته في البيئة وكيفية جمع العسل، وأهم الأشجار الإماراتية المنتجة للعسل كالسدر أو السمر والغاف.

إذا كنتم من محبي هواية تربية النحل، فإن الحديقة ستعرفكم على العسل وأنواعه وسلالاته وصولاً إلى كيفية إنتاجه ومشتقاته كجزء أساسي من الرحلة الممتعة التي تنتظركم ضمن رحلات "أجمل شتاء في العالم" في جبال الإمارات.

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