«تايم»: دبي من أعظم أماكن العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

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أصدرت مجلة «تايم» الأمريكية أمس تقرير «الوجهة: دبي» ليكون باكورة سلسلة تقاريرها «وجهات تايم» والتي تُعد بدورها استمراراً لسلسلة التقارير الشهيرة التي تُصدرها المجلة بعنوان «أعظم الأماكن في العالم». ونشرت المجلة تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، وجاء بها ما يلي: («تايم» تُقدم «الوجهة: دبي»: غوص بُعمق في واحدة من أعظم الأماكن بالعالم).

وجاء في مقدمة التقرير: «اكتشاف دبي- واحدة من قائمة «تايم» لأعظم الأماكن في العالم في 2021- بأعين مُبدعيها، رواد الأعمال لديها ومُجدديها المستقبليين». وتضمن التقرير مقابلة مع بثينة كاظم، ولمحات عنها. وشاركت بثينة كاظم في تأسيس «سينما عقيل» في دبي، وهي أول دار عرض سينمائي ثقافية في منطقة الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي.

وكانت «البيان» قد نشرت صباح الأحد الماضي أن «تايم» تعتزم تمديد سلسلة تقاريرها التي تحمل عنوان «أعظم الأماكن في العالم» لأول مرة، وذلك بإطلاق سلسلة تقارير تليفزيونية تابعة لها باسم «وجهات تايم»، لتسليط الضوء على الأشخاص الذين يصيغون مستقبل العالم في الوجهات الثقافية والسياحية العالمية الرائدة، على أن تكون باكورة هذه السلسلة بتقرير مُتلفز عن دبي، وسيحمل عنوان «الوجهة: دبي».

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