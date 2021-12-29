مطار دبي يحتفظ بصدارته في أعداد المسافرين الدوليين

المصدر: دبي - سيد صالح

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احتفظ مطار دبي الدولي خلال شهر ديسمبر الجاري بصدارته لمطارات العالم في أعداد المُسافرين الدوليين، استناداً إلى السعة المقعدية، وذلك بحسب بيانات ديسمبر التي أصدرتها أمس شركة «أو إيه جي» البريطانية المتخصصة في بيانات السفر عالمياً.

وأفادت بيانات «أو إيه جي» بأن السعة المقعدية للمسافرين الدوليين عبر مطار دبي الدولي بلغت في ديسمبر الماضي 3.54 ملايين مقعد، وبفارق يتجاوز مليون مقعد عن أقرب المنافسين، وهو مطار «هيثرو» بلندن، والذي حلّ في المركز الثاني برصيد 2.5 مليون مقعد. وجاء مطار أمستردام في المركز الثالث برصيد 2.42 مليون مقعد.

وأشارت البيانات إلى أن السبب الرئيسي وراء احتفاظ مطار دبي الدولي بصدارة السعة المقعدية للمسافرين الدوليين في ديسمبر، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، يُعزى إلى إعادة بناء السعة المقعدية لدى «طيران الإمارات»، الناقلة الدولية التي تُعد بمثابة مركز عالمي رئيسي للربط الجوي بين شرق العالم وغربه.

وبالنسبة للسعة المقعدية للمسافرين عموماً «دوليين ومحليين» في ديسمبر، حل مطار دبي الدولي ثانياً، بعد «مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي» الذي بلغت السعة المقعدية للمسافرين الدوليين والمحليين معاً عبره 4.41 ملايين مقعد في ديسمبر. ونال «مطار دالاس فورت ورث الدولي» المركز الثالث بسعة مقعدية بلغت في ديسمبر 3.53 ملايين مقعد.

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