90 % إشغال الفنادق في عجمان قبيل إطلالة 2022

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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بلغت نسبة إشغال الفنادق في عجمان 90% في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن تصل نسبة الإشغال 100% يوم الاحتفال بليلة رأس السنة، وبينما تم حجز أجنحة وغرف في بعض الفنادق، تواصل دائرة التنمية السياحية الجهود لتعزيز قطاع السياحة في الإمارة ودعم قطاع الضيافة والفنادق بإطلاق المبادرات وتنظيم الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية المتنوعة لتنشيط حركة السياحة وجذب السياح لتعزيز مكانة الإمارة في خريطة السياحة الإقليمية والعالمية وتم الاستعداد للاحتفال باستقبال العام الجديد.

إشغال كامل

وقال أحمد كمال، المدير العام لفندق عجمان سراي، إنه يتوقع أن تصل نسبة الإشغال في منتجع عجمان سراي في ليلة رأس السنة إلى 100% إذ سيسهم في ذلك السياح القادمون من الخارج والطلب الكبير من الزوار المحليين. ولذلك يقدم الفندق العديد من الحسوم على الحجوز والعروض الترويجية مثل أمسيات راقية في مطعم باب البحر، حيث سيستمتع الزوار بعشاء فاخر وقائمة من الأطباق الشهية لاستقبال العام الجديد، بالإضافة إلى سهرة لا مثيل لها مع الألعاب النارية التي تزيّن سماء إمارة عجمان عند منتصف الليل وأنغام موسيقية وعروض مدهشة لخلق ذكريات لا تنسى.

كما يستقبل فندق عجمان سراي موسم الأعياد بحفل جميل لإضاءة شجرة الميلاد بآلاف المصابيح الصغيرة والأنيقة، وأكّد أحمد كمال أن سلامة وأمن الضيوف والموظفين لها الأولوية القصوى وعليه فقد تمّ اتخاذ الإجراءات الصحية كافة ومراعاة جميع تدابير السلامة والتباعد الاجتماعي من أجل هذا الهدف.

زيادة الحجوزات

وأكّد أحمد جعفر، المدير العام لفندق فيرمونت عجمان، أن نسبة إشغال الفندق في إجازة رأس السنة الميلادية وصلت إلى 95%، متوقعاً أن تستمر هذه الزيادة التي يسجّلها الفندق حتى بداية عام 2022، وذلك استناداً إلى الحجوزات التي وصلت إليه من الأسواق المختلفة، إذ يفضّل الزوار قضاء عطلة نهاية السنة في إمارة عجمان المتميّزة في موسم الشتاء تبعاً لما تقدّمه من أنشطة وفعاليات سياحية وترفيهية تناسب جميع الأذواق والأعمار.

وقال فرانسيسكو جايلز، المدير العام لفندق راديسون بلو عجمان، إن مختلف المطاعم في الفندق ستقدّم عروضاً وحسوماً وقوائم خاصة بعيد الميلاد واحتفالات رأس السنة ضمن أسعار مدروسة بعناية تبدأ من 110 دراهم لتناسب الجميع. وستشمل قوائم الطعام مأكولات متنوعة ومن مطابخ عالمية.

عروض متميزة

وقال رافي سانتياغو، المدير العام لمجموعة فنادق ويندام عجمان، إن مجموعة ويندام تستعدّ لاستقبال العام الجديد باحتفالات وعروض متميزة وبأسعار تبدأ من 99 درهماً لجعل الاحتفال أقل تكلفة للعائلات. وسيكون هناك أيضاً تجمّع حصري لضيوف الفندق المقيمين في قاعة ماجستيك، إذ سيُقام العد التنازلي لعام 2022، مع الالتزام بالقيود الصحية المتعلّقة بجائحة كورونا لضمان سلامة الجميع. وأضاف إنه من المتوقّع أن يتم حجز جميع غرف الفنادق في ليلة رأس السنة، فالضيوف مزيج من المقيمين في الإمارات والمسافرين من الخارج، الذين قدموا إلى الدولة للاحتفال بالعام الجديد والأعياد.

ألعاب نارية

قال صالح الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان: «إن القطاع الفندقي في هجمان يشهد نسب إشغالات مرتفعة بالتزامن مع فترة الأعياد واحتفالات رأس السنة، في ظل مساعي السياح والمقيمين للاستفادة من حزم العروض والفعاليات الترفيهية لاستقبال العام الجديد 2022، مؤكداً أن القطاع السياحي في الإمارة شهد نشاطاً ملحوظاً جرّاء ارتفاع تدريجي في نسب الإشغال مع بداية موسم الإجازات».

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