عجمان تطلق مجموعة أنشطة سياحية شتوية

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت إمارة عجمان تفعيل أنشطتها الشتوية تزامناً مع انطلاق «حملة أجمل شتاء في العالم» كجزء من مشاركتها في هذه الحملة الوطنية الترويجية الموحدة للدولة، والتي تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية في الإمارات في موسم الشتاء، والتعرّف على المقومات الطبيعية والجغرافية والتراثية الجميلة في شتى مناطقها، والاحتفاء بالمزايا والمعالم المميزة التي تنفرد بها كل إمارة.

وتعمل دائرة التنمية السياحية في عجمان على جذب الزوار المحليين من داخل الإمارات، إذ تعتبر السوق المحلية من أهم الأسواق المصدرة للسياحة، وذلك لخوض تجربة مثيرة في قطاعها السياحي والفندقي المتميّز، حيث تستحوذ المعالم السياحية في الإمارة على حصة متنامية من اهتمام العائلات والأفراد في ظل توفر البرامج السياحية والترفيهية المتنوعة لهم، وتطور البنية التحتية التي جعلت من عجمان إحدى أهم الوجهات السياحية في الدولة التي تمكّنت من استقطاب شرائح سياحية جديدة.

أنشطة متنوعة

وتواصل إمارة عجمان استقطاب الزوار بفضل العديد من المقومات السياحية البارزة كالمواقع التراثية الفريدة، والشواطئ الخلّابة، والمرافق السياحية والترفيهية، وغابات شجر القرم في محمية الزوراء، بالإضافة إلى الفنادق ذات المعايير العالمية، وما تقدّمه الإمارة من عروض وفعاليات وأنشطة متنوعة خصيصاً لهذه الفترة من العام، والتي تأتي متزامنة مع حملة «أجمل شتاء في العالم»، الحملة الوطنية الموحدة للترويج للمقومات السياحية الخاصة بدولة الإمارات، والتي تشارك فيها كافة الدوائر السياحية الحكومية العاملة في الدولة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد. ومن هذه الفعاليات والأنشطة الموجّهة للجمهور في إمارة عجمان، ينظّم سيتي سنتر عجمان ولأول مرة «مهرجان المأكولات والمرح – Outdoors» خلال هذا الموسم الشتوي. ويقدّم المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، وخاصةً الأطفال والعائلات، كما يوفّر تنوّعاً غنياً للمأكولات من مطابخ محلية وعالمية ترضي جميع الأذواق.

عروض حصرية

وضمن نفس الإطار، تقدّم فنادق عجمان عروضاً حصرية ومتنوعة على أسعار الإقامة الفندقية والمطاعم العالمية والنوادي الصحية خلال الموسم الشتوي بما فيها احتفالات رأس السنة الميلادية، مثل فندق عجمان الذي يوفّر خصومات تصل إلى 20% على الغرف الفندقية وفطوراً مجانياً ودخولاً للمسبح مجاناً، وفندق راديسون بلو عجمان الذي يقدّم تخفيضات على المأكولات وعروضاً خاصة برأس السنة الميلادية، وعروضاً متعدّدة على المشروبات خلال أيام الأسبوع.

وتمتد الأنشطة والفعاليات الشتوية لتشمل منطقتي مصفوت والمنامة، حيث افتتحت إدارة بلدية مصفوت وإدارة بلدية المنامة التابعتين لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان الدورة الرابعة من مهرجاني ربيع مصفوت وربيع المنامة، اللذين يهدفان إلى تسليط الضوء على العادات الأصيلة والموروثات الشعبية ودعم كافة المواهب الرياضية من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، وإبراز الواجهة السياحية والتاريخية للمنطقتين.

إنعاش السياحة

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن الدائرة تسخّر كافة إمكانياتها في دعم القطاع السياحي الذي يعدّ من الروافد الأولى للإمارة، إضافةً إلى تعزيز كافة العوامل الداعمة له، مؤكداً أن حملة «أجمل شتاء في العالم» لها الأثر الكبير في إنعاش السياحة الداخلية في الدولة، وتدفع بعجلة السياحة إلى آفاق جديدة، خاصةً لما تقدّمه إمارات الدولة من تطورات جديدة في مجال القطاع السياحي.

وأوضح الجزيري أن الحركة السياحة في الإمارة على معالمها السياحية والتراثية والترفيهية تشهد نشاطاً مكثفاً بدعم من كل زوار الإمارة، وذلك يعد مؤشراً على نجاح سياحية عجمان في حملاتها التسويقية وبرامجها الترويجية، وهي تواصل جهودها في تسليط الضوء على المزايا السياحية البارزة التي توفرها إمارة عجمان.

وأكّد أن الإمارة تتطلّع إلى استقبال الزوار من مختلف إمارات الدولة ودول العالم للاستمتاع بشتاء عجمان وزيارة معالمها البارزة والاستفادة من العروض الحصرية المتنوعة التي تتوفر خلال هذا الموسم الذي يشهد أيضاً إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية التي تساهم في إبراز مكانة عجمان كوجهة سياحية رائدة محلياً وعالمياً طيلة أيام السنة.

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