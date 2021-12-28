«حصن فلج المعلا».. مكانة تاريخية

المصدر: أم القيوين - البيان

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يقع حصن فلج المعلا بأم القيوين في واحة الفلج، ولهذا الحصن الشهير مكانة تاريخية وثقافية وفنية كبيرة، فهو يحتضن كنوزاً وحكايات كثيرة من الماضي العريق، إذ يرجع تاريخ الحصن إلى عهد الشيخ عبدالله بن راشد الأول عام 1800م. وقد شيد بالحجارة البحرية والجص، واستخدم خشب الجندل وسعف النخيل والدعون في تسقيفه، أما الأبواب والنوافذ، فصنعت من خشب الساج، وهو واحد من أهم المواقع الأثرية ومعالم الجذب السياحي في إمارة أم القيوين، والتي تحلو زيارتها في «أجمل شتاء في العالم».

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