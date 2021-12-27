إشغال قياسي لفنادق الإمارات بموسم الأعياد

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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تشهد فنادق الدولة إشغالات قياسية، بمناسبة موسم الأعياد واحتفالات رأس السنة الجديدة، وأكدت مصادر عاملة في القطاع الفندقي لــ«البيان» أن نسب إشغال الغرف وصلت إلى 100% لا سيما في المناطق المحيطة ببرج خليفة وشارع الشيخ زايد، وفي المنتجعات الشاطئية بأبوظبي، إضافة إلى الفنادق التي تقع بالقرب من المراكز التجارية والمولات للاستمتاع بالمظاهر الاحتفالية، التي تعم الدولة خلال هذه الفترة من العام.

وأشاروا إلى زيادة أسعار الإقامة، لكنها طبيعية ومقبولة ومنطقية في ظل ارتفاع الطلب على الغرف الفندقية خلال موسم الأعياد، حيث تختلف نسب الزيادة من فندق لآخر تبعاً لموقعه ومستوى الخدمات المقدمة فيها.

وذكرت المصادر أن الفنادق تحرص على طرح عروض تنافسية خلال الأعياد والمناسبات، بهدف جذب أكبر عدد من الزوار والسياح وتنشيط الحركة السياحية، حيث ركزت عروض بعض الفنادق على تقديم خدمات مجانية، فيما فضلت فنادق أخرى التركيز على تنوع الأطباق وتقديم قوائم واسعة من الأطعمة والمشروبات، مشيرين إلى أن السياحة الداخلية لا تزال تستحوذ على نصيب الأسد من الإشغالات في الوقت الراهن، في ظل تفضيل الكثير من المواطنين والمقيمين عدم السفر إلى الخارج والاستمتاع بالأعياد داخل الدولة.

نشاط سياحي

وقال مصطفى صقر، المدير الإقليمي لفنادق ومنتجعات سانت ريجيس ومجموعة لكشري كولكشن ديزرت آند سبا، إن مجموعة فنادقنا تشهد معدلات إشغال جيدة خلال موسم الأعياد والاحتفالات بالسنة الجديد، متوقعاً مزيداً من النشاط خلال الأيام المقبلة في ظل رغبة الجميع لمشاهدة الاحتفالات بقدوم 2022.

وأضاف: إن الفنادق والمنتجعات الشاطئية نجحت أيضاً في جذب الزوار مع ارتفاع الطلب تدريجياً على الليالي الفندقية، في ظل تفضيل المواطنين والمقيمين البقاء في الإمارات وعدم السفر للخارج، متوقعاً مزيداً من النشاط السياحي خلال الفترات المقبلة، لا سيما مع التحسن الكبير في درجات الحرارة.

موسم الأعياد

وأكد حسام منصور مدير فندق فورم دبي أن الفندق يشهد تسجيل نسبة إشغال عالية خلال موسم الأعياد، ومن المتوقع استمرار الإشغال المرتفع حتى نهاية يناير مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والحرص على سلامة جميع النزلاء.

وأضاف: إن الفندق أصبح جزءاً من «ماريوت بونفوي»، الذي يَعِد الزوار بخدمة جيدة تتضمن مجموعة من المزايا داخل الفندق، وهي خطوة لتوسيع شبكتنا مع الاستمرار في الابتكار، وتقديم كل ما هو جديد، مشيراً إلى أن الفندق يقدم عروضاً حصرية وخصومات تتعلق بالإقامة وتناول الطعام.

إشغال كامل

وأوضح إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي أن الفندق حقق معدلات أداء استثنائية في نوفمبر وطوال الفترة الماضية من ديسمبر الجاري، ومن المتوقع تواصل الأداء الجيد في الأيام المقبلة مع معدلات إشغال تصل إلى 100% في ظل الاحتفالات بأعياد السنة الجديدة، وتواصل العطلة المدرسية واعتدال الطقس.

وقال: إن السياحة الداخلية تستحوذ على حصة كبيرة من الإشغالات الفندقية في الوقت الراهن لا سيما أن العائلات تفضل عدم السفر للخارج والبقاء داخل الدولة، بسبب الثقة المرتفعة في الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع تفشي فيروس «كوفيد -19»، مشيراً إلى أن هناك زيادة في أسعار الغرف وهو أمر طبيعي في ظل ارتفاع الطلب لكن الزيادة معقولة.

نمو مرتفع

وذكر شريف مدكور مدير عام فندق ميديا روتانا دبي أن القطاع الفندقي في دبي يواصل تحقيق معدلات نمو كبيرة للغاية، بدعم من الطلب القوي من السوقين المحلي والدولي، مضيفاً: إن نسب الإشغال في الفندق تجاوزت 90% خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين، ومن المتوقع أن تواصل نموها لتصل إلى 100% خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.

وأكد أن نسب الإشغال ستزداد خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمؤشرات الطلب والحجوزات المستقبلة، مشيراً إلى أن دبي ترسخ موقعها وجهة سياحة عالمية لها مكانتها المتميزة، وتتيح لزوارها تجارب سياحية وترفيهية متنوعة، مشيراً إلى أن أداء الفندق خلال الربع الأخير من العام الجاري، من حيث نسب الإشغال والعائدات، يقترب كثيراً من مستوى الأداء قبل الجائحة، ما يشير إلى عودة النشاط لمستوياته الطبيعية.

أنشطة احتفالية

وقال طارق مدانات، مدير «فندق ديوكس النخلة»: إن هناك طلباً قوياً منذ بداية ديسمبر الجاري على الحجوزات من المقيمين خاصة العائلات، ومن المتوقع أن يسجل الفندق إشغالاً كاملاً خلال الفترة القادمة بالتزامن مع الاحتفالات بالسنة الجديدة، مشيراً إلى أن الفندق أطلق عروضاً خاصة خلال موسم الأعياد لتنشيط السياحة الداخلية، تتضمن تقديم خدمات إضافية وأنشطة احتفالية بمرافق الضيافة التابعة للفندق الشاطئي، وكذلك عروض الإقامة الطويلة.

إقبال قوي

وأكد دانيال بروستين مدير العمليات في فندق ماريوت الفرسان، وجود إقبال قوي على الحجز من قبل الزوار والسياح في موسم الأعياد خاصة من الدول الأوروبية، مشيراً إلى الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كوفيد 19»، لضمان بيئة آمنة للضيوف والنزلاء.

وأشار إلى تقديم خصم بنسبة 25% خاص بماريوت بونفوي على المأكولات والمشروبات، والدخول المجاني إلى «ابالوسا» لاحتفالات ليلة رأس السنة في ماريوت الفرسان، موضحاً أنه يضم أيضاً مجموعة متنوعة من عروض الطعام للضيوف، خلال موسم الأعياد.

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