جوائز مينالاك 2022 تكرم أفضل مشغلي قطاع الترفيه والجذب السياحي مارس 2022

المصدر: دبي - البيان

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يستعد مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي «مينالاك» لفتح باب الترشيحات للنسخة الرابعة من جوائز مينالاك 2022 لتكريم أفضل المشغلين في قطاع الترفيه والجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن 27 فئة متميزة، وتهدف جوائز مينالاك السنوية إلى الاعتراف بتميز وقيمة قطاع الترفية والجذب السياحي في الشرق الأوسط وإنجازاته إلى جانب وضع معايير جديدة لهذا القطاع محليًا وعالميًا، حيث يتحدى المشاركون أنفسهم في تحقيق التميز ويتم تكريم جهودهم المتميزة من خلال هذه الجوائز، وسيقام حفل جوائز مينالاك 2022 في 29 مارس 2022 في فندق مرموق في دبي.

وستسلط الجوائز الضوء على الفائزين وتعزز صورتهم من خلال نقلها إلى مستوى أعلى، حيث تتطلع الصناعة العالمية إليهم الآن كمصدر إلهام ومعيار جديد للحكم على أدائها.

وقال مايك ريجبي، رئيس لجنة الفعاليات ونائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط والهند في وايت ووتر، «تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنوع كبير وعمق في الوجهات الترفيهية الحالية والتي يتم العمل على إنشائها حاليًا كما أن قطاعها ينتقل من قوة إلى قوة. وتهدف جوائز مينالاك إلى تكريم استثمارات وجهود ومخيلة جميع المشاركين في هذا القطاع القائم على المرح والإبداع، والذي يجلب الفرح للكثيرين».

وتقدم جوائز مينالاك 2022، التي تم الإشادة بها بوصفها «الجوائز الأكثر مصداقية في قطاع الترفيه والجذب السياحي والمصممة لأجل هذا القطاع وبواسطته»، فرصة لا تفوّت للمشغلين والمصنعين والموردين والاستشاريين في هذا القطاع لعرض إنجازاتهم وتقديم العروض على منتجاتهم.

ولقد اكتسبت هذه الجوائز مكانة وشعبية على مر السنين وجذبت العديد من العلامات التجارية رفيعة المستوى لرعاية ودعم هذه المبادرة، وبالتالي نموها وبروز علامتها التجارية. ومن أبرز الرعاة السابقين لهذا الحدث مجموعة الحكير وشركة تشير أميوزمنت وشركة العثيم للترفيه والسياحة وشركة بلاي إنتربرايز وبوبس سبيس ريسرز وامبيد.

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