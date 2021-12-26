«تايم» تستهل حلقاتها عن الوجهات العالمية المؤثرة بدبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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أعلنت مجلة «تايم» الأمريكية اعتزامها تمديد سلسلة تقاريرها التي تحمل عنوان «أعظم الأماكن في العالم» لأول مرة، وذلك بإطلاق سلسلة تقارير تلفزيونية تابعة لها باسم «وجهات تايم»، لتسليط الضوء على الأشخاص الذين يصيغون مستقبل العالم في الوجهات السياحية والثقافية العالمية الرائدة، على أن تكون باكورة هذه السلسلة تقرير مُتلفز عن دبي، من المقرر أن يجري بثه على الموقع الشبكي للمجلة الثلاثاء المقبل.

وبحسب ما نشرته «تايم» على موقعها الشبكي، فإن التقرير المُتلفز «الوجهة: دبي» سيتكون من 12 جزءاً وسيكتشف معالم المدينة بأعين المبتكرين، رواد الأعمال، المجددين ومُستشرفي المستقبل المقيمين بها.

وذكرت المجلة أن دبي التي فتحت أبوابها أمام السياح من أنحاء العالم منذ يوليو 2020 وحتى الآن، قد اختيرت ضمن قائمتها لـ «أعظم الأماكن في العالم، لعام 2021»، بسبب تعدد المعالم الجذابة الجديدة وأيضا الفعاليات المرموقة لديها، ومنها «إكسبو 2020 دبي».

وأفادت المجلة الأمريكية بأن تقرير «الوجهة: دبي» سيستهل أجزاءه بلمحات عن بثينة كاظم، التي شاركت في تأسيس «سينما عقيل» في دبي، وهي أول دار عرض سينمائي ثقافية في منطقة الدول الأعضاء بمجلس التعاون.

وقال دان ماكساي، رئيس التحرير التنفيذي لدى «تايم»: «نشعر بسعادة بالغة للتوسع في سلسلة «أعظم الأماكن في العالم» بإطلاق سلسلة التقارير المُتلفزة «وجهات تايم»، ونحن تواقون لسرد الحكايات عن الناس الذين يصيغون مستقبل دبي».

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