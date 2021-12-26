أبوظبي تحدّث «القائمة الخضراء» للمسافرين القادمين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كشفت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المُحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، دعماً لتخفيف إجراءات السفر مع الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة لضمان صحة وسلامة الجميع.

وسيُعفى كافة المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الصحي في الإمارة، ويجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد 19 (تحليل PCR) تم استلامها في غضون 48 ساعة على الأكثر قبل موعد المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ عند وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

وسيُطلب من المسافرين الحاصلين على اللقاح الكامل والقادمين من إحدى دول «القائمة الخضراء» المُحدثة إجراء فحص كوفيد 19 (تحليل PCR) آخر في اليوم السادس من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي (يعد تاريخ الوصول هو اليوم الأول). وتنطبق هذه الإجراءات على دول المغادرة التي يسافر منها الزوار فقط وليس على الجنسية.

وتضم القائمة الخضراء المحدثة التي تدخل حيز التنفيذ اليوم كلاً من أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، الأردن، ألبانيا، البحرين، البرازيل، البرتغال، البوسنة والهرسك، التشيك، الدنمارك، السعودية، السويد، الصين، العراق، الفلبين، الكويت، ألمانيا، المجر، المملكة المتحدة، النرويج، النمسا، الولايات المتحدة، اليابان، اليمن، اليونان، إندونيسيا، أوزباكستان، أوكرانيا، إيران، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بلجيكا.

كما تضم القائمة الجديدة المحدثة كلاً من بلغاريا، بورما، بولندا، بيلاروسيا، تايلاند، تايوان، تركيا، جزر المالديف، أيرلندا، جورجيا، روسيا، رومانيا، سلطنة عمان، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سوريا، سويسرا، صربيا، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، قبرص، قرغيزستان، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوريا الجنوبية، لاتفيا، لاوس، لبنان، لوكسمبورغ، ماليزيا، هولندا وهونغ كونغ.

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