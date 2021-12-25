انتعاش حركة الطيران بين دبي والرياض

المصدر: دبي - البيان

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شهدت حركة الطيران بين دبي والرياض حالة من النشاط الملحوظ خلال شهر ديسمبر الجاري بدعم انتعاش حركة السياحة في الإمارات والسعودية وتنوع الفعاليات التي تستقطب الزوار من كل بلد ليزور البلد الآخر، فيما استحوذت الإمارة على مراكز متقدمة من إجمالي المسارات الجوية العشرة الأكثر ازدحاماً عالمياً.

وكشف تقرير شركة «أو إيه جي» البريطانية المتخصصة في بيانات الرحلات الجوية عن أكثر المسارات الجوية ازدحاماً في العالم لشهر ديسمبر 2021، عن أن الحركة على المسار بين دبي والرياض احتل مرتبة الصدارة عالمياً بإجمالي 284.6 ألف مقعد طبقاً لعدد المقاعد المجدولة المتاحة لجميع الرحلات الدولية لهذا الشهر وفي كلا الاتجاهين لكل مسار.

وجاء مسار الرحلات بين دبي ولندن هيثرو في المركز الثالث بنحو 253.6 ألف مقعد، ومسار الطيران بين دبي وجدة في المركز الخامس بنحو 214 ألف مقعد.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن مسار الرحلات الجوية بين القاهرة وجدة حل في المركز الثاني عالمياً بنحو 282.4 ألف مقعد.

واستحوذت دبي على 6 من أكثر 10 مسارات للطيران الدولي ازدحاماً خلال ديسمبر الجاري.

وتعرف «أو اي جي» أكثر المسارات الجوية ازدحاماً بأنها تلك التي تتضمن أكبر عدد من المقاعد المجدولة لشركات الطيران في الشهر المقيس، وفي كلا الاتجاهين لكل مسار.

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