«أجمل شتاء».. تعزيز لجاذبية الإمارات السياحية

المصدر: دبي ـ البيان

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تتواصل فعاليات حملة «أجمل شتاء في العالم»، والتي تستمر حتى نهاية يناير المقبل، لتعزز مكانة الإمارات كمركز جذب سياحي إقليمي وعالمي، وتدعم قطاع السياحة محركاً رئيساً لعجلة النمو وداعماً لخطط التنوع الاقتصادي المستدام، إلى جانب تنشط قطاعات التجزئة والترفيه والعديد من الصناعات المحلية.

وتعزز الحملة في موسمها الثاني الطلب على المنتجات التراثية والتقليدية، وتعرف بمناطق الجذب المتميزة، التي تزخر بها إمارات الدولة المختلفة وتقديم القصص الملهمة ضمن منظومة سياحية متكاملة تحقق مساهمات مستدامة في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته وتنويع مصادر الناتج الإجمالي.

وتدعم الحملة الطلب على السياحة الداخلية والخارجية، وتطلق فرصاً جديدة متنوعة غير تقليدية، تسهم في تمكين مختلف فئات المجتمع في الوجهات السياحية المتعددة في الدولة، وتنشط صناعات سياحية وثقافية، مثل المنسوجات التراثية والمصنوعات التقليدية من سعف النخيل والفخار والصلصال، بما يدعم توجهات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد المستدام ويعزز مصادر الدخل للأفراد والأسر والمجتمعات، ويرسخ الهوية السياحية الموحدة للدولة وإبراز مقوماتها المتنوعة.

وارتفعت مساهمة السياحة الداخلية في القطاع السياحي بالدولة إلى 60% أول 10 أشهر من 2021 مقارنة مع 29% في نفس الفترة من 2019، وزاد عدد السياح الداخليين إلى 8.9 ملايين نزيل منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر مقارنة بنحو 6.2 ملايين نزيل لنفس الفترة من 2020.

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