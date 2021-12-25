«فوربس»: دبي ضمن 6 وجهات ساحرة عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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اختارت «فوربس» دبي كواحدة من 6 وجهات ساحرة على مستوى العالم جديرة بالزيارة خلال العام المقبل.

وبحسب تقرير نشرته المجلة الأمريكية أمس، تُعد دبي من أجدر الأماكن بالزيارة في 2022، بحكم ما تتمتع به من معالم ووجهات سياحية وترفيهية رائعة بالغة الفخامة اقترنت أسماؤها بدبي وجعلت منها مرادفاً للسياحة الفاخرة، ومنها «دبي مول»، أكبر مركز للتسوق على مستوى العالم من حيث المساحة، برج خليفة، أطول مبنى في العالم، وفنادق فخمة مثل «برج العرب» و«أتلانتس النخلة».

ووصف التقرير دبي بأنها مدينة ليست كأي مدينة أخرى رآها المرء في حياته، موضحاً أن دبي أضافت حديثاً معالم جديدة إلى محفظة وجهاتها الجاذبة للزوار، ومنها «برواز دبي»، و«عين دبي»، أعلى وأضخم عجلة للمشاهدة الترفيهية في العالم.

وأشار التقرير إلى فعالية عالمية مهمة وجديرة بالزيارة تنظمها دبي حالياً، وستستمر على مدار الأشهر الثلاثة من العام المقبل، وهو «إكسبو 2020 دبي»، والذي وصفه التقرير بأنه يُعد بمثابة أعجوبة معمارية توفر لمرتاديها تجارب مبتكرة داخل أجنحة 192 دولة مشاركة في الحدث العالمي

وتضمن التقرير نصائح ومعلومات عن أبرز خيارات الإقامة التي تناسب كافة الميزانيات في دبي.

وأضافت «فوربس» أن الأماكن الساحرة الخمسة الأخرى تتضمن 3 مُدُن أمريكية، وهي شيكاغو، جاكسون بولاية ويومينغ، وماوي بولاية هاواي. وتضمنت الوجهات أيضاً العاصمة الايسلندية ريكيافيك، ودولة بليز المُطلة على البحر الكاريبي.

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