عجمان تستقبل 500 ألف سائح خلال 11 شهراً

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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بلغ عدد السياح الذين استقبلتهم عجمان حتى نهاية نوفمبر الماضي 500 ألف سائح، فيما وصلت نسب الإشغال الفندقي إلى 78% حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وذلك في ظل توفر مزيج من الوجهات السياحية وتنوّع المنشآت الفندقية والمخيمات، والاستراحات، والمرافق الرياضية مثل ملعب الغولف، وملاعب بادل تنس، ونادي الفروسية، ونادي الرماية في مصفوت، وتحرص دائرة التنمية السياحية في عجمان المشاركة في فعاليات حملة «أجمل شتاء في العالم»، بهدف تعزيز مسيرة القطاع السياحي لرفد الاقتصاد الوطني.

وأكد صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن حملة «أجمل شتاء في العالم» التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله» عن انطلاق دورتها الثانية تشكّل محطة جديدة في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضّلة للسياح من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم.

مشيراً إلى أن الحملة توفّر فرصة فريدة للاستمتاع بجمال الإمارات وإبراز تميّز منتجها وخدماتها السياحية، وتتيح للسائح المحلي والدولي فرصة التمتّع بالخصوصية السياحية والإرث الثقافي والتاريخي والبيئي الغني وخوض تجربة سياحية استثنائية خلال فترة الشتاء.

وقال الجزيري لـ «البيان»: إن عجمان ومن منطلق مواكبتها لرؤية وتوجّهات القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات للاهتمام بشكل كبير في تنمية وتطوير القطاع السياحي، تسعى بشكل دائم إلى إطلاق سلسلة من المشاريع النوعية التي تدعم هذه الأهداف.

حيث تعتبر الإمارة وجهة سياحية متكاملة نظراً لما تتمتع به من عوامل جذب سياحي متنوعة، في وقت تُوفّر لكل أفراد العائلة أنشطة وفعاليات تجمع بين الترفيه والاستجمام، وتقدّم مواقع سياحية تتّسم بالتنوّع والابتكار والإبداع، ما أدى إلى تعزيز المشهد السياحي والترفيهي في الإمارة.

منتجات

وأشار إلى أن عجمان نجحت في ابتكار منتجات سياحية تناسب الجميع، بما فيها السياحة العائلية والترفيه وسياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات، بالإضافة إلى تحقيقها قفزات نوعية فيما يتعلق بتوفير المنتج الخاص بالسياحة العلاجية والرياضية والبحرية، وتقديم نموذج متفرد في تنوّع وتعدّد البرامج الترفيهية والخيارات السياحية بتناغم ومرونة عالية.

كما تسهم في تعزيز النمو المستدام وزيادة الزخم والنشاط وتلبية رغبات جميع السياح والزوار القادمين إلى الإمارة.

وذكر أن عجمان تعتبر وجهة سياحية ممتازة تناسب العائلات والأطفال بسبب تنوّع الأماكن السياحية فيها، وتنفرد بشواطئها الخلابة التي تعدّ من أجمل شواطئ الدولة، وغابات القرم الطبيعية التي تستقطب جميع أفراد العائلة وتوفّر تجربة شيّقة تجمع ما بين المتعة والمعرفة.

كما تتيح شواطئ عجمان فرصة ممارسة العديد من الرياضات والأنشطة البحرية مثل الغطس، والجت سكي، وصيد الأسماك، بينما تصطفّ المقاهي والمطاعم على طول الكورنيش الممتد أربعة كيلومترات بإطلالة رائعة على الخليج العربي.

حي تراثي

وأوضح أن الحي التراثي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارة ومنارة تاريخية مفعمة بالحياة تعكس تراث عجمان والذكريات الخالدة وتبرز هويتها الأصيلة.

حيث يوجد متحف عجمان الشهير في وسطه، ذلك الحصن الجميل الذي يعود إلى القرن الثامن عشر والذي كان مقراً لحاكم عجمان حتى عام 1970، وتم ترميمه حديثاً ليضمّ اليوم مجموعة مذهلة من القطع الأثرية، والمخطوطات القديمة، والأسلحة، والأواني الفخارية، والجواهر التي يعود تاريخها إلى عام 3000 قبل الميلاد. كما يضم الحي التراثي عدداً من المحال التجارية والمقاهي ومحال التحف والعملات والعطور.

متحف مصفوت

كما تم مؤخراً افتتاح متحف مصفوت في 2 ديسمبر 2021 تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني ال 50. يحتوي المتحف على 12 قاعة تشكّل كل واحدة منها معرضاً خاصاً مقسّماً حسب الموضوع إضافةً إلى برجين عاليين من الجهة الأمامية. تتيح هذه الأقسام مجتمعةً للزوار فرصة التعرّف على تاريخ الإمارة وعائلتها الحاكمة وتقاليد الأجداد والحرف والأسلحة عبر رحلة من الزمن تمتد حوالي خمسة آلاف عام.

محمية الزوراء

وتعتبر محمية الزوراء الطبيعية من أجمل المناطق الطبيعية في الإمارة، وهي عبارة عن خور شبه استوائي خاضع لحركة المد والجزر تقع في شمالي إمارة عجمان، تحتوي على مساحة مليون متر مربع من غابات شجر القرم، وتشكّل ملاذاً آمناً للعديد من الكائنات الحية مثل الطيور، خاصةً الفلامنجو ومالك الحزين، والحيوانات البحرية والنباتات، تمتد المحمية على محاذاة الواجهة البحرية بطول 12 كيلومتراً وامتداد 1.6 كيلومتر على طول الشواطئ الرملية.

حديقة الحيوانات

وتعتبر الحديقة الأولى من نوعها في عجمان، حيث توفّر مكاناً مناسباً للعائلات والأطفال للاستمتاع بأوقات مميزة في الهواء الطلق والتعرّف على أنواع مختلفة من الحيوانات القزمة من حول العالم بالإضافة إلى مجموعة من الطيور والزواحف المختلفة. تحتوي الحديقة على منطقة خارجية مناسبة للنزهات العائلية أو الاسترخاء.

بينما يستمتع الأطفال بالتفاعل مع الحيوانات وركوب الخيل و الجمال والعديد من الأنشطة الترفيهية الأخرى.

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