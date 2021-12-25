«شروق» أضافت 10 مشروعات سياحية لمحفظتها 2021

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أضافت هيئة الشارقة للاستثمار التطوير «شروق» 10 مشروعات سياحية إلى محفظتها الاستثمارية على امتداد مناطق الشارقة في العام الجاري 2021، تتنوع بين السياحة الترفيهية والبيئية والشاطئية والضيافة الفاخرة والمغامرات، استثمرت من خلالها الخصوصية الجغرافية لكل منطقة بما يعزز المشهد الاستثماري والسياحي للإمارة ويدعم مكانتها وجهة مثلى للسياح الذين يتطلعون إلى قضاء تجارب متنوعة واستكشاف سحر الطبيعة بصحرائها وجبالها وبحرها.

وشملت قائمة المشروعات الجديدة كلاً من «نزل القمر من مسك»، ومتنزهي «كشيشة» و«شغرافة»، و«شاطئ الحيرة»، و«شاطئ اللؤلؤية»، و«منتجع الجبل، لوكس خورفكان»، و«منتجع البردي، لوكس الذيد»، وفندقي 5 نجوم في مدينتي كلباء وخورفكان، إلى جانب مشروع «الرحال».

وجهات

ونتيجة الإقبال الكبير على وجهاتها السياحية، وخصوصاً المنتجعات السياحية التي تقدم تجارب ضيافة مبتكرة تجمع بين التراث وأصالة المكان والخدمات الراقية والحديثة، تعمل «شروق» على توسعة 3 مشروعات، اثنان منها يندرجان تحت العلامة التجارية «مجموعة الشارقة للضيافة» التي تديرها «مسك من شذا» وهما «نزل الرفراف من مسك»، و«واحة البداير من مسك»، والثالث «شاطئ خورفكان».

وأكد مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، في تصريح لـ«البيان»، أن الهيئة تنطلق في توجهاتها الاستثمارية من خلال منهج عمل يمثل منظومة متكاملة تستهدف تطوير المشروعات السياحية والعقارية والوجهات الترفيهية العائلية متكاملة الخدمات بما يلبي احتياجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية لجعل الإمارة مقصداً للسياح ووجهة مثلى للاستثمار والإقامة والعيش الرغيد.

وأوضح أن «شروق» سعت وفقاً لهذا المنهج لتحقيق تنوع ونمو كبيرين في محفظتها السياحية من خلال تطوير العديد من المشروعات التي تعزز مكانة الشارقة في خريطة السياحة العالمية.

مشيراً إلى أن أهمية هذا القطاع السياحي تنبع من كونه يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة لما يحققه من أثر واضح في استنهاض قطاعات أخرى مثل الضيافة والنقل والتجزئة وغيرها من القطاعات التي يسهم السياح في رفع الطلب عليها.

نزل القمر من مسك

وقال السركال: إن المرافق السياحية التي تم افتتاحها في 2021 تضم «نزل القمر من مسك»، الذي يعد وجهة التخييم الفاخرة، وأحدث المشروعات التي انضمت إلى محفظة «شروق»، إذ افتتح أبوابه أمام الزوار في أكتوبر الماضي.

ويتكون النزل، الذي يقع في صحراء مليحة ضمن مشروع «مليحة للسياحة البيئية والأثرية»، من 10 غرف ذات سقوف مقببة مع مسبح خاص و6 خيم مزودة أحدث التجهيزات المنزلية ووسائل الراحة ومشواة بالإضافة إلى منطقة مشتركة مخصصة لأنشطة الزوار الليلية.

إضافة إلى افتتاح متنزهي «كشيشة» و«شغرافة» أمام الزوار في مارس الماضي، وتتولى إدارتهما بعد إضافتهما إلى قائمة وجهاتها الترفيهية، ويقع المتنزهان في منطقة الرحمانية بإمارة الشارقة ويتضمنان مجموعة متنوعة من المرافق الاجتماعية والترفيهية والرياضية والتعليمية على مساحة تقدر بنحو 147 ألفاً و700 متر مربع.

شاطئ الحيرة

ولفت إلى أن «شروق» بدأت تطوير «شاطئ الحيرة»، المشروع الشاطئي الأكبر الذي ستضمه محفظة «شروق» السياحية والترفيهية بعد الانتهاء من إنجازه بداية العام المقبل، في شهر فبراير الماضي على امتداد 3.5 كيلومترات في موقع حيوي مطل على الخليج العربي بمنطقة الفشت في الشارقة، بتكلفة 87 مليون درهم.

ويتكون المشروع، الذي بلغت نسبة إنجاز أعماله الإنشائية 90%، من 3 أقسام يحتوي كل منها على 6 وحدات تتناغم مع البيئة المحيطة التي تشتمل على ممشى للتنزه ومرسى ومساحات تضم عدداً من المطاعم والمقاهي.

إضافة إلى «شاطئ اللؤلؤية» على امتداد 1.6 كيلومتر، وتسعى «شروق» من خلال هذا المشروع، الذي تقدر تكلفته بـ110 ملايين درهم، إلى تحويل ساحل مدينة خورفكان إلى أكبر مناطق الجذب السياحي الشاطئي في الدولة، ويتم تطوير المشروع بما يناسب أفراد العائلة من مختلف الأعمار من خلال إقامة العديد من المرافق والأنشطة لمحبي المغامرات.

منتجع

وبين السركال أن من أبرز المشاريع السياحية كذلك «منتجع الجبل، لوكس خورفكان» الذي يقع على شاطئ السويفة بين شاطئ خورفكان وشاطئ اللؤلؤية على الساحل الشرقي للدولة، ويمتد على مساحة 187 ألف متر مربع، ويتكون من 45 وحدة فندقية صديقة للبيئة وجناح ملكي بحديقة ومسبح خاصين، ومطعم وصالة رياضية ومنتجع صحي ومنطقة ألعاب للأطفال .

ومن المقرر إنجازه في مارس 2023، إضافة إلى مشروع «منتجع البردي، لوكس الذيد» الذي يتفرد بموقع استثنائي، فهو قريب من مشروع «سفاري الشارقة» في مدينة الذيد الذي يعد أكبر مشروع سفاري في العالم خارج إفريقيا.

ويتكون من 35 خيمة فاخرة وسيقدم لنزلائه بعد الانتهاء من إنجازه في عام 2023، فرصة الاستمتاع بتجربة العديد من الأنشطة المتنوعة على أن يدير منتجعي الجبل والبردي شركة «لوكس كوليكتيف» السنغافورية التي أعلنت «شروق» عن تعاقدها معها أخيراً لهذه الغاية.

فندقا 5 نجوم

وأوضح أن هناك فندقين، فندق كلباء، الذي يمتد على مساحة 12,500 متر مربع، ويقع في خليج منعزل على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة وعلى الساحل الجنوبي لدولة الإمارات بجوار مشروع واجهة كلباء ومقابل بحيرة كلباء وميدان العلم، ويتكون من 80 وحدة فندقية ومطعمين ومقهى وصالة رياضية، ومنتجع صحي، ومسبح.

إضافة إلى مشروع فندق خورفكان، الذي يقع مقابل ميناء خورفكان، على مساحة 28 ألف متر مربع، ويتكون المشروع من 75 وحدة فندقية ومحال تجارية، ومطعم وصالة رياضيّة ومنتجع صحي ومرسى ووحدات سكنية، بالإضافة إلى حديقة مائية.

مبيناً أن الهيئة أطلقت في نوفمبر الماضي مشروع «الرحال» الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ليتيح للسياح من عشاق المغامرات استكشاف طبيعة إمارة الشارقة، ويوفر 20 مقصورة متنقلة (كرافانات)، مجهزة بوسائل الراحة العصرية والصديقة للبيئة كافة، تتجوّل في مواقع مختلفة في الإمارة بشكل موسمي.

كما تتيح المقصورات لمستخدميها المشاركة في الأنشطة الترفيهية التي تنظمها الوجهات السياحية في المنطقة التي تتنقل فيها، والمشروع لا يزال قيد الإنجاز.

توسعة

وقال السركال: إن «شروق» تعمل على توسعة «شاطئ خورفكان» الوجهة السياحية والترفيهية المفضلة للعائلات.

وذلك على امتداد 1.5 كم على طول البحر ليصبح امتداد الوجهة بعد انتهاء التوسعة في نهاية العام المقبل 2.5 كم، لتشمل سلسلة مطاعم وصالة للألعاب الرياضية ومجموعة من الألعاب المائية، إلى جانب مختلف المرافق الرياضية والخدمية والمحال التجارية ومنافذ المأكولات والمشروبات والمطاعم التي تضمها الوجهة.

إضافة إلى توسعة «نزل الرفراف من مسك» مشروع الضيافة العصري من فئة 5 نجوم في كلباء، بإضافة 20 خيمة عائلية وفردية ليصبح العدد 40 خيمة بعد انتهاء التوسعة، وتوسعة «واحة البداير من مسك» المشروع السياحي التراثي الممزوج بخدمات الضيافة الفاخرة في صحراء البداير، وذلك بإضافة 10 خيم ومسبح عام في الهواء الطلق ليشمل النزل 21 غرفة فندقية و20 خيمة بعد انتهاء التوسعة.

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