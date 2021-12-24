المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية حتى آخر يناير المقبل

المصدر: وكالات

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قررت السلطات المغربية، يوم الجمعة، تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى المغرب حتى الحادي والثلاثين من يناير المقبل، في إطار جهود المملكة لكبح انتشار فيروس كورونا، لا سيما في ظل تفشي متحور "أوميكرون".

وفي وقت سابق، أعلن المغرب تمديد إغلاق الحدود مع الخارج بسبب مخاطر متحور "أوميكرون" حتى نهاية العام على الأقل، لكن المملكة أعلنت السماح برحلات استثنائية من أجل إعادة مواطنين عالقين من الخارج.

وفي المنحى نفسه، أعلنت السلطات المغربية فرض حظر مؤقت للتجول، ليلة رأس السنة الميلادية، بين الساعة الثانية عشرة ليلا والسادسة صباحا، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن الحكومة المغربية إن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على "النتائج الإيجابية المهمة التي حققتها المملكة في مواجهتها لهذه الجائحة".

وأوضحت الحكومة، أن هذه التدابير تشمل "منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة".

وتشمل الإجراءات، إغلاق المطاعم والمقاهي في الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.

وأكدت الحكومة أن "خطر تفشي الوباء ما زال قائما ومستمرا، والظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية، وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية".

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