«أجمل شتاء» هوية سياحية موحدة

المصدر: (دبي - البيان)

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تتواصل حملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها الثانية المستمرة حتى نهاية يناير المقبل؛ لتعزز دولة الإمارات وجهة سياحية عالمية، تؤسس معادلة نجاح راسخة للعمل السياحي التكاملي بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع على المستويين المحلي والاتحادي، بهدف ترسيخ سمعة الإمارات عالمياً وتكريس هويتها السياحية الموحدة علامة فارقة مميزة تحكي قصتها الملهمة للعالم وتجذب السياح والزوار من جهات الأرض الأربع لاستكشاف جواهرها الخفية وتفاصيلها غير المحكية. وترسخ الحملة دولة الإمارات كوجهة اقتصادية وسياحية وصناعية واستثمارية وثقافية واحدة.

وذلك من خلال التعاون وتضافر جهود كافة المؤسسات الوطنية والاستفادة المشتركة من الإمكانيات والعمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات.

وتضيء الحملة في موسمها الثاني، على أبرز المناطق الجذب في مختلف إمارات الدولة السبع، فضلاً عن تعزيز الوعي والمعرفة بها، بما يجعلها وجهةً سياحية جاذبة للزوار على المستويين الداخلي والخارجي، بحيث يجري إبراز رونق التجربة السياحية التي تتمتع بها كل إمارة، والتعريف بمزاياها ومقوماتها المختلفة ذات الطابع المتميز.

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