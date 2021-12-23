«رويترز»: السياح يتدفقون على دبي للاستمتاع بمعالمها الساحرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت «رويترز» أن دبي واحدة من المراكز السياحية الدولية القليلة على مستوى العالم التي ما زالت تفتح أبوابها أمام السياح خلال الفترة الراهنة التي تشهد تفشياً مقلقاً للمتحور «أوميكرون»، أحدث السلالات المتحورة من فيروس «كورونا».

ونشرت الوكالة تقريراً عن حركة السياحة في دبي حالياً بعنوان «السياح يتدفقون على دبي رغم المخاوف العالمية من الجائحة». موضحاً أن السياح لا يزالون يتمتعون بفنادق دبي ورفاهيتها الساحرة.

وأشار إلى البيانات الرسمية التي أفادت بأن دبي استقبلت العام الماضي 5.5 ملايين زائر برغم حالات الإغلاق أمام حركة السفر التي سادت غالبية دول العالم آنذاك، كما استشهد التقرير أيضاً بالبيانات الرسمية عن العام الجاري، التي نوهت بأن دبي استقبلت 4.88 ملايين زائر حتى نهاية أكتوبر الماضي.

تضمن التقرير مقابلات مع سيّاح في دبي، منهم الشابة البرازيلية ليفيا فيهو (24 عاماً)، التي زارت «إكسبو 2020 دبي»، حيث قالت: «أشعر بقلق طفيف حيال تفشي «كوفيد 19»، إلا أنني تلقيت جرعة معززة من اللقاحات المُضادة، فضلاً عن كوني أرتدي الكمامة دائماً، لذا، أعتقد أنني سأكون على ما يُرام».

وأفادت السائحة التشيكية، غابرييلا بوروفا، بأنها «كي تدخل إلى دبي احتاجت فقط اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل «بي سي آر»». فيما قالت إيفيت ديديفي، من توغو: «بصرف النظر عن الخطر الحالي، أستطيع اتخاذ كل التدابير الوقائية لأظل مستمتعة في دبي».

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