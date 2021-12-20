طيران الإمارات تشارك عملاءها احتفالات عيد الميلاد وموسم العطلات

المصدر: دبي ـ البيان

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حملت طيران الإمارات رحلاتها بمفاجآت للجميع في موسم العطلات، من قوائم الطعام اللذيذة الخاصة بعيد الميلاد المجيد ووسائل الراحة الفاخرة وأفكار الهدايا الرائعة، إلى قوائم تشغيل الأفلام والموسيقى الاحتفالية.

وتفخر طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، بتحقيق التواصل بين الناس والثقافات. وتقدم على مدار العام قوائم أطعمة مستوحاة من مختلف مناطق العالم ومجموعة مختارة من الموسيقى والمحتوى الترفيهي بأكثر من 40 لغة.

كما تقدم طيران الإمارات نكهة من المهرجانات العالمية الكبرى على رحلاتها وفي صالاتها الخاصة بمسافري الدرجتين الأولى والأعمال لمشاركة هذه المناسبات الخاصة مع عملائها.

كما يمكن لمسافري الدرجة السياحية دخول صالة الأعمال مقابل رسوم رمزية. اضغط هنا للتفاصيل. واضغط هنا لمعلومات أوفى عن عروض طيران الإمارات الاحتفالية.

منتجات السوق الحرة

يمكن للمسافرين التسوق وشراء الهدايا لأحبائهم في اللحظة الأخيرة من معروضات السوق الحرة على الطائرة وهم جالسون في مقاعدهم، أو الطلب مسبقاً من EmiratesRed واستلام المشتريات على الطائرة معبأة بشكل جميل وجاهزة للإهداء.

كما يمكنهم أيضاً مفاجأة العائلة والأصدقاء بطلب مسبق وشراء هدية يتم تسليمها على متن الطائرة بالإرسال إلى emiratesred@emiratesred.com. وتقدم EmiratesRed 15% خصماً على معظم المنتجات في موسم الأعياد.

متجر طيران الإمارات الرسمي

أطلق متجر طيران الإمارات الرسمي مجموعة من المنتجات الخاصة بعيد الميلاد، بما في ذلك زخارف وزينات لشجرة الميلاد مصنوعة من مواد معاد تدويرها، وملبوسات وبيجامات للصغار والكبار، وأوراق تغليف هدايا وغيرها. ويمكن شراء المنتجات وطلبها عبر الإنترنت للتسليم في جميع أنحاء العالم.

تذكارات خاصة

يمكن للمسافرين على رحلات طيران الإمارات أن يطلبوا من أفراد أطقم الخدمة التقاط صورة فورية (بولارويد) لمناسباتهم الخاصة على متن الطائرة مع العائلة أو الأصدقاء وتقديمها في إطار كتذكار للسفر.

وتقدم طيران الإمارات للمسافرين في الدرجتين الأولى والأعمال حقائب مجموعة أدوات الراحة التي تحتوي على عطور منعشة ومنتجات جديدة من العلامة الإيطالية الفاخرة «بولغاري».

كما يحصل مسافرو الدرجة السياحية في الرحلات الطويلة على حقائب مستوحاة من إكسبو 2020 دبي، تحتوي على وسائل راحة، مثل الجوارب وغطاء العينين ومجموعة أدوات الأسنان. ويحصل الأطفال حتى سن 12 عاماً على مجموعة دمى وحقائب مستوحاة من إكسبو 2020 دبي.

الأفلام والموسيقا

تضم مكتبة الإمارات الموسيقية على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice تشكيلة من الموسيقا العالمية الكلاسيكية والحديثة والأفلام، ومنها الخاص بعيد الميلاد.

ويمكن للعملاء تحقيق أقصى استفادة من وقت المشاهدة على متن الطائرة من خلال تصفح محتوى نظام الترفيه الجوي قبل السفر على emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات، وإنشاء قوائم تشغيل شخصية، ومزامنتها على شاشة الفيديو الشخصية بمجرد الجلوس في مقعد الطائرة لبدء الاستمتاع بالمحتوى المفضل فوراً.

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