النيل للطيران ترفع رحلاتها إلى الإمارات إلى 7 رحلات أسبوعية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت النيل للطيران عزمها زيادة عدد رحلاتها بين الإمارات ومصر، لتصبح 7 رحلات أسبوعياً، بمعدل 3 رحلات أسبوعياً من مطار العين إلى القاهرة، 3 رحلات أسبوعياً من مطار رأس الخيمة إلى القاهرة، ورحلة أسبوعية من مطار الشارقة إلى مطار سوهاج.

وتعتبر بن حم للسفريات الوكيل المعتمد لطيران النيل في دولة الإمارات وفي هذا الصدد قال الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري المدير التنفيذي لمجموعة بن حم: نشهد زيادة في الطلب من قبل المواطنين الذين يسعون إلى تحقيق أقصى استفادة من تجارب السفر شتاءً، خصوصاً مع فتح وجهات جديدة أمام المسافرين من الإمارات، وتقديم برامج التطعيم في مختلف أنحاء العالم لذلك نسعى في بن حم للسفريات إلى تأمين خيارات عديدة أمام المسافرين والعمل على زيادة عدد وجهاتنا لتغطية الطلب المتزايد خلال فترة الأعياد والعطل.

ومن جانبه قال أحمد عرابي نائب رئيس القطاع التجاري لشركة النيل للطيران: تشكل الإمارات العربية المتحدة أحد أهم الوجهات التي نغطيها ضمن شبكة رحلاتنا لذلك نعمل على تلبية الطلب المتزايد على الرحلات من وإلى الإمارات وخاصة بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا والإقبال الكبير على برامج التطعيم التي وصلت إلى عدد كبير من البلدان وفي هذا الصدد تأتي هذه الزيادة في عدد رحلاتنا لتشكل دليلاً على بدء تعافي قطاع الطيران بصورة جيدة ونعمل في الأيام القادمة على الكشف عن برامج رحلاتنا إلى مختلف الوجهات حيث من المتوقع أن يكون هناك زيادة في عدد الرحلات لوجهات معينة

الجدير بالذكر أن شركة طيران النيل المصرية التي بدأت التشغيل في العام 2010 تمتلك أسطولاً من طائرات إيرباص طراز 320 و 321، وتسير رحلات إلى تسع وجهات بالمملكة العربية السعودية وثلاث وجهات إلى دولة الإمارات بالإضافة إلى إسطنبول التركية.

وتتخذ شركة النيل للطيران من مبنى المسافرين رقم 1 من مطار القاهرة الدولي لإطلاق عملياتها التشغيلية وكذلك المكاتب الرئيسة للشركة.

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