نيرفانا للسفر والسياحة تنوع محفظتها بمشروع ديلز للتجزئة

المصدر: أبوظبي – البيان

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قامت شركة «نيرفانا» للسفر والسياحة، وهي واحدة من الشركات المتخصصة في مجال إدارة السفر والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بخطوة متطورة في عالم تجارة التجزئة للسفر، من خلال عرضها الجديد «ديلز للتجزئة – DEALZ». يهدف توسع العلامة التجارية في مبيعات التجزئة، إلى تنويع محفظتها من العروض، بما يتجاوز عملية البيع للشركات الناجحة الحالية. وتهدف ديلز للتجزئة، إلى الاتصال المباشر مع المسافرين، وتزويدهم بأفضل العروض المتاحة لهم.

وتمتلك شركة نيرفانا للسفر والسياحة، وهي جزء من مجموعة نيرفانا القابضة، مكاتب قائمة في أكثر من 40 موقعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، وتقدم خدماتها في الغالب، للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وللشركات في المنطقة.

ومع «ديلز للتجزئة»، تقدم العلامة التجارية نهجاً مباشراً للمستهلك، في المواقع التي يسهل الوصول إليها، ويستطيع عملاء DEALZ، الاستفادة من خدمات السفر وحجوزات الطيران والفنادق، وتأجير السيارات والتأمين والتأشيرات، وحتى حجز رحلات الحج والعمرة والعطلات مباشرة.

وقد فتحت «ديلز للتجزئة» أبوابها في 16 موقعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن، ومن المقرر إنشاء 10 مواقع أخرى في الربع الأول من عام 2022. تقع المكاتب في مناطق كثيفة الحركة، مثل مراكز التسوق والهايبر ماركت ومكاتب الخدمة العامة البارزة، حيث يوجد طلب عالٍ. كما أن سهولة الوصول والمعالجة، تجعل هذه المواقع مثالية لعملاء التجزئة، الذين يبحثون عن تجربة حجز سفر بسيطة، بأفضل أسعار السوق.

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا القابضة: «مع مكاتب البيع بالتجزئة الجديدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن خطتنا هي التواصل مع عملائنا مباشرة، لنقدم لهم أفضل الأسعار، إلى جانب خدمة العملاء، والخبرة الطويلة، والتي نجسدها في صناعة السفر والسياحة. نحن في نيرفانا، نعتقد أن هذا الفراغ يمكننا ملؤه، بالتزامنا بالرعاية الحقيقية! ونحن متحمسون للغاية لهذا المشروع الجديد، ونعتزم توسيع هذا النموذج في جميع البلدان التي نعمل فيها، وحيث نخطط للتوسع في المستقبل القريب».

و«ديلز للتجزئة»، موجودة حالياً في المواقع التالية - أبوظبي، سيلا، غياثي، ميرفا، مدينة زايد الصنايع، سويحان، مصفح، سمحة، شهامة، مزيد مول، رأس الخيمة، العين، دبي والمفرق - مع عدد قليل من المواقع التي تستضيف أكثر من منفذ واحد. وتخطط العلامة التجارية، لمزيد من التوسعات، مع منافذ جديدة في المدن النائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في العام المقبل.

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