دبي ثاني الوجهات الأكثر شعبية للسياح الفرنسيين

المصدر: دبي - سيد صالح

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أظهرت بيانات نشرها «كاياك. إف آر» أن دبي ثاني أكثر الوجهات السياحية على مستوى العالم شعبيةً لدى السياح الفرنسيين في العام الجاري.

واستند الموقع إلى عدد مرات بحث السياح الفرنسيين عبره على مدار العام عن خيارات العُطلات المتاحة في دبي.

وأفادت بيانات الموقع الشبكي الفرنسي بأن عدد مرات دخول السياح الفرنسيين إليه للبحث عن عطلات في دبي على مدار 2021 قد سجل قفزة هائلة بنسبة 108% مقارنة بـ2019.

وأفادت بيانات «كاياك. إف آر» بأن ترتيب دبي على قائمة أفضل الوجهات وأكثرها شعبية لدى السياح الفرنسيين قد سجل قفزة هائلة أيضاً، بالمقارنة بترتيبها على قائمة 2019، إذ قفزت دبي 17 مركزاً.

وذكر الموقع أن أهم الأسباب وراء هذه القفزة الهائلة في ترتيب دبي يتمثل بالسمعة الراسخة التي تتمتع بها دبي بكونها وجهة سياحية آمنة تماماً.

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