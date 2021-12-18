دبي ثاني الوجهات السياحية شعبية لدى الفرنسيين

المصدر: دبي - سيد صالح

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أظهرت بيانات نشرها «كاياك. إف آر» أن دبي ثاني أكثر الوجهات السياحية على مستوى العالم شعبيةً لدى السياح الفرنسيين في العام الجاري.

واستند الموقع إلى عدد مرات بحث السياح الفرنسيين عبره على مدار العام عن خيارات العُطلات المتاحة في دبي.

وأفادت بيانات الموقع الشبكي الفرنسي المتخصص في حجز الرحلات السياحية بأن عدد مرات دخول السياح الفرنسيين إليه للبحث عن عطلات في دبي على مدار 2021 قد سجل قفزة هائلة بنسبة 108%، بالمقارنة بـ2019.

ولم يُسجل الموقع أي بيانات عن 2020، بسبب توقف النشاط السياحي شبه التام في غالبية دول العالم بسبب تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأفادت بيانات «كاياك. إف آر» بأن ترتيب دبي على قائمة أفضل الوجهات وأكثرها شعبية لدى السياح الفرنسيين قد سجل قفزة هائلة أيضاً، بالمقارنة بترتيبها على قائمة 2019، إذ قفزت دبي 17 مركزاً.

وذكر الموقع أن أهم الأسباب وراء هذه القفزة الهائلة في ترتيب دبي يتمثل بالسمعة الراسخة التي تتمتع بها دبي بكونها وجهة سياحية آمنة تماماً، وتحظى بشروق الشمس طوال العام، ما يجعلها تستقطب المزيد والمزيد من السياح من أنحاء العالم.

ولم تتفوق على دبي في شعبيتها لدى السياح الفرنسيين سوى «مراكش» المغربية وجاءت ثلاث وجهات فرنسية في المراكز من الثالث إلى الخامس، وهي على التوالي: «أجاكسيو» في جزيرة «كورسيكا» التابعة للسيادة الفرنسية، ثم «نيس»، ثم العاصمة «باريس».

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