رئيس سياحة الشارقة: حملة " أجمل شتاء في العالم " تواكب رؤية الإمارة لتطوير القطاع السياحي

المصدر: وام

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أكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أن حملة "أجمل شتاء في العالم" التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد للعام الثاني على التوالي على مستوى دولة الإمارات تشكل ركيزة أساسية تدعم عملية تنشيط السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الدولة وتبرز ما تملكه مدن الدولة من تنوع سياحي هائل ومنتجات سياحية تلبي تطلعات جميع فئات السياح حول العالم.

وقال المدفع في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " إن الحملة تواكب رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نحو الاهتمام بشكل كبير في تنمية وتطوير القطاع السياحي عبر إطلاق سلسلة من المشاريع النوعية التي تدعم هذه الأهداف سواءً في قلب الشارقة أو في المنطقة الشرقية والوسطى لجعلهم أحد أهم المواقع السياحية على الخريطة السياحية للدولة ، ونحن بدورنا في هيئة الانماء التجاري والسياحي نعمل بشكل تشاركي مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية لتوظيف هذه المشاريع والمعالم في استقطاب الزوار والسياح إلى الدولة من حول العالم وعلى مدار العام.

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