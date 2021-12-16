طيران الإمارات تشغل رحلتين يومياً إلى سيشيل في موسم العطلات

المصدر: وام

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أعلنت طيران الإمارات عن تعزيز خدمتها إلى سيشيل بتسيير رحلتين يوميا اعتبارا من 24 ديسمبر الجاري وحتى 9 يناير المقبل لتلبية الطلب خلال موسم العطلات وتوفير مزيد من المرونة وخيارات السفر للعملاء، وتشغل طيران الإمارات حاليا رحلة يومية إلى سيشيل بطائرات البوينج 777-300ER.

وستعزز الخدمة اليومية الثانية حركة السياحة إلى الوجهة الشهيرة في المحيط الهندي خلال عطلة الشتاء وخصوصا من الأسواق الشهيرة بما فيها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا وإيطاليا وسويسرا وبولندا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

واعتبارا من 10 المقبل ستخدم طيران الإمارات سيشيل بعشر رحلات أسبوعيا حيث ستشغل رحلتين يوميا في أيام الجمعة والسبت والأحد ويمكن شراء التذاكر من موقع emirates.com أو مكاتب مبيعات طيران الإمارات أو عن طريق وكلاء السفر.

وكانت طيران الإمارات قد أعادت تأكيد التزامها تجاه سيشيل بتوقيع مذكرة تفاهم مؤخرا مع مجلس سياحة سيشيل في إكسبو 2020 دبي وتحدد المذكرة مختلف المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والسياحة في تلك الدولة.

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