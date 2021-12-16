134 ألف غرفة فندقية في دبي بنهاية أكتوبر

المصدر: دبي – بشار باغ

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أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ارتفاع إجمالي عدد الغرف الفندقية المتوافر في الإمارة بنهاية أكتوبر الماضي إلى 134.47 ألف غرفة في 736 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية.

وتضم الإمارة 137 فندقاً فئة 5 نجوم تستحوذ على 34% من عدد الغرف الفندقية المتوافرة.

كما في أكتوبر الماضي، أي 45.77 ألف غرفة، فيما يبلغ عدد الفنادق فئة 4 نجوم 174 فندقاً توفر 38.8 ألف غرفة إضافة على 239 فندقاً من فئة 1إلى 3 نجوم، تضم 24.1 ألف غرفة فندقية.

وفيما يتعلق بأداء الغرف الفندقية منذ بداية العام الجاري حتى أكتوبر الماضي، فقد بلغ متوسط إشغال الغرف من فئة 5 نجوم 57%، بينما ارتفع إشغال الفنادق 4 نجوم إلى 63%، ووصل متوسط إشغال الغرف الفندقية من فئة 1 إلى 3 نجوم 66%.

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، استمرت الهند في تصدر الأسواق المصدرة لزوار دبي خلال أول 10 أشهر من 2021 بـ 667 ألف زائر، فيما حلت روسيا ثانياً بـ 311 ألف زائر.

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